Ausreißer schlagen Sprintern ein Schnippchen - Thomas gewinnt

Eigentlich war die 5. Etappe der Giro d'Italia für die Sprinter reserviert, doch ein Ausreißerquartett machte den Sieg unter sich aus. In der Gesamtwertung gab es keine Veränderungen.

178 Kilometer ging es am Mittwoch bei der Giro d'Italia von der Hafenstadt Genua in das toskanische Lucca. Mit dem 610 Meter hohen Passo del Bracco stand nach bereits 60 Kilometern das ein einzig nennenswerte Hindernis auf den Programm, anschließend ging es noch über 110 Kilometer mehr oder weniger flach ins Ziel. Eigentlich eine klare Sache für die Sprinter - vor allem, weil die Etappe zu Ehren des großen italienischen Sprintstars Mario Cipollini designt wurde, der in der Region Lucca geboren wurde.

Doch es kam anders - und das, obwohl die Etappe zunächst wie erwartet verlaufen war. In einer hektischen Anfangsphase fand sich ein Ausreißergruppe, zu der auch Simon Geschke (Cofidis) gehörte. Der Berliner sicherte sich die Bergwertung am Passo del Bracco, anschließend beruhigte sich das Renngeschehen, das Peloton fuhr wieder zusammen.

Es dauerte bis rund 80 Kilometer vor dem Ziel, ehe die beiden Franzoses Benjamin Thomas (Cofids) und Enzo Paleni (FDJ-Groupama) gemeinsam mit dem Dänen Michael Valgren (EF Education-EasyPost) und dem Italiener Andrea Pietrobon (Polti-Komeda) die entscheidende Attacke setzten. Das Quartett konnte sich zwar "nur" einen Maximalvorsprung von knapp über eineinhalb Minuten erarbeiten, verteidigte diesen aber verbissen.

Besonders durch Thomas, der seine Laufbahn auf der Bahn begann und im Oval mehrmaliger Weltmeister und Europameister im Omnium, Punktefahren und Zweier-Mannschaftsfahren ist. Bis zum Teufelslappen einen Kilometer vor dem Ziel arbeiteten die vier Flüchtenden zusammen, dann wollte es Pietrobon auf eigene Faust versuchen. Der Italiener wurde aber wieder gestellt, Thomas zog vorbei und sicherte sich in 3:59,59 Stunden den Tagessieg vor Valgren, Pietrobon und Paleni. Mit sechs Sekunden Rückstand kam dann das Hauptfeld ins Ziel, den Sprint entschied der Italiener Jonathan Milan (Lidl-Trek) für sich, Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) wurde Siebter.

In der Gesamtwertung gab es keine Veränderungen, der Slowene Tadej Pogacar (UAE Emirates) führt weiterhin mit 46 Sekunden vor dem Briten Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) und dem Kolumbianer Daniel Martinez (Bora-hansgrohe). Am Donnerstag erwarten die Profis auf den 180 Kilometern zwischen Viareggio und Rapolano terme drei Schotterabschnitte auf zwölf Kilometern. Die Abschnitte kennen einige Fahrer teils vom Eintagesrennen Strade Bianche. Das Rennen hatte im Frühjahr Pogacar in überlegener Manier gewonnen.

5. Etappe Genua - Lucca (178)

1. Benjamin Thomas (Frankreich) - Cofidis 3:59:59 Std.; 2. Michael Valgren Andersen (Dänemark) - EF Education-EasyPost + 0 Sek.; 3. Andrea Pietrobon (Italien) - Team Polti; 4. Enzo Paleni (Frankreich) - Groupama-FDJ + 3; 5. Jonathan Milan (Italien) - Lidl-Trek + 11; 6. Caleb Ewan (Australien) - Team Jayco AlUla; 7. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious; 8. Tim Merlier (Belgien) - Soudal Quick-Step; 9. Olav Kooij (Niederlande) - Team Visma; 10. Madis Mihkels (Estland) - Intermarché-Wanty; 11. Max Kanter (Cottbus) - Astana Qazaqstan Team; ... 33. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe; 48. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious; 56. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Team Jayco AlUla; 62. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost; 64. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis; 109. Florian Lipowitz (Seefeld/Österreich) - Bora-hansgrohe + 1:11 Min.; 111. Alexander Krieger (Stuttgart) - Tudor Pro Cycling Team; 116. Florian Stork (Bünde) - Tudor Pro Cycling Team; 125. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Tudor Pro Cycling Team + 1:24; 128. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe + 1:30

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 5. Etappe

1. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 19:19:15 Std.; 2. Geraint Thomas (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 46 Sek.; 3. Daniel Felipe Martinez Poveda (Kolumbien) - Bora-hansgrohe + 47; 4. Cian Uijtdebroeks (Belgien) - Team Visma + 55; 5. Einer Augusto Rubio Reyes (Kolumbien) - Movistar Team + 56; 6. Lorenzo Fortunato (Italien) - Astana Qazaqstan Team + 1:07 Min.; 7. Juan Pedro López (Spanien) - Lidl-Trek + 1:11; 8. Jan Hirt (Tschechien) - Soudal Quick-Step + 1:13; 9. Alexei Luzenko (Kasachstan) - Astana Qazaqstan Team + 1:26; 10. Esteban Chaves (Kolumbien) - EF Education-EasyPost; ... 22. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost + 2:49; 27. Florian Lipowitz (Seefeld/Österreich) - Bora-hansgrohe + 4:08; 30. Maximilian Schachmann (Berlin) - Bora-hansgrohe + 6:14; 43. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 10:16; 65. Florian Stork (Bünde) - Tudor Pro Cycling Team + 21:11; 81. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 26:59; 82. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Tudor Pro Cycling Team; 92. Jonas Koch (Schwäbisch Hall) - Bora-hansgrohe + 31:07; 119. Max Kanter (Cottbus) - Astana Qazaqstan Team + 39:06; 133. Alexander Krieger (Stuttgart) - Tudor Pro Cycling Team + 40:06; 138. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Team Jayco AlUla + 40:48; 140. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious + 41:02