Auslosung und Millionen-Einnahmen: So geht es für Bayern weiter

Der FC Bayern steht im Champions-League-Viertelfinale. Und nun? Fragen und Antworten zur Auslosung - und den Einnahmen, die jetzt noch winken.

Gute Stimmung nach dem 2:0-Sieg gegen PSG und dem Einzug ins Champions-League-Viertelfinale: Upamecano & Co. am Mittwochabend in der Münchner Arena. IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Der FC Bayern hat sein vermeintliches Spiel des Jahres gegen Paris St. Germain in beachtlich souveräner Manier gemeistert und ist wie im Vorjahr ins Champions-League-Viertelfinale eingezogen. Wie geht es jetzt weiter?

Wann steigt die Auslosung des Champions-League-Viertelfinals 2022/23?

Die UEFA lost die vier Paarungen am Freitag, 17. März, ab 12 Uhr in Nyon/Schweiz (LIVE!-Ticker bei kicker). Genauer gesagt finden dann sogar gleich drei Auslosungen auf einmal statt: wer im Viertelfinale aufeinandertrifft, die Gewinner welcher Duelle sich danach im Halbfinale gegenüberstehen und schließlich, wer im Finale in Istanbul offiziell als Heimmannschaft geführt wird.

Welche Einschränkungen gibt es bei der Viertelfinalauslosung?

Keine. Anders als bei der Achtelfinalauslosung wird es weder eine Setzliste noch Länderbeschränkungen geben. Ab dem Viertelfinale sind somit auch Duelle zwischen Mannschaften aus demselben Verband möglich - also auch ein Bundesliga-internes Aufeinandertreffen, sofern RB Leipzig (am Dienstag gegen Manchester City) und/oder Eintracht Frankfurt (am Mittwoch bei der SSC Neapel) den Bayern in die Runde der letzten acht folgt.

Wann finden die Viertelfinals und Halbfinals der Champions League statt?

Während das Achtelfinale über mehrere Wochen verteilt war, gehen Viertel- und Halbfinals kompakter über die Bühne. Die Viertelfinalhinspiele steigen am 11./12. April, die -rückspiele am 18./19. April. Wer ins Endspiel am 10. Juni einzieht, entscheidet sich am 9./10. (Hinspiele) und 16./17. Mai (Rückspiele).

Wie viel Geld hat der FC Bayern in dieser Champions-League-Saison bereits eingenommen?

Allein durch UEFA-Prämien kommt der FC Bayern bereits auf 52,64 Millionen Euro: 15,64 Millionen Euro Startgeld, 16,8 Millionen Euro für sechs Siege in der Gruppenphase (6x2,8 Millionen Euro), 9,6 Millionen Euro für den Einzug ins Achtelfinale sowie 10,6 Millionen Euro für den Einzug ins Viertelfinale. Dazu kommen 35,25 Millionen Euro aus dem Topf der sogenannten koeffizientenabhängigen Beiträge, die das Europapokal-Abschneiden in den vorangegangenen zehn Jahren anhand einer Zehnjahrestabelle belohnt. Dort ist der FCB als Zweiter hinter Real Madrid in die Saison gegangen.

Wie viele Einnahmen sind für den FC Bayern 2022/23 noch möglich?

Zu diesen schon fixen rund 88 Millionen Euro werden noch Zuschauereinnahmen sowie TV-Gelder aus dem Marktpool der UEFA kommen, wobei jeweils zweistellige Millionenbeiträge zu erwarten sind. Als Prämien winken noch 12,5 Millionen Euro bei einem Halbfinaleinzug, weitere 15,5 Millionen Euro bei einer Endspielteilnahme sowie 4,5 Millionen Euro für den Titel - der wiederum zur Teilnahme am UEFA-Supercup berechtigt, in dem weitere 3,5 Millionen Euro garantiert wären sowie zusätzlich eine Million Euro für den Sieger drin ist. Grob 150 Millionen Euro könnten die Bayern bei einem Champions-League-Triumph also kassieren.