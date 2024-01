Internationale Klasse sind alle vier Spanien-Profis der Deutschen im Ausland - aber einer ragt heraus.

Weltklasse:

keiner

Internationale Klasse:

Torwart

Marc-André ter Stegen (FC Barcelona/Spanien)

Der FC Barcelona hat in Keeper Marc-André ter Stegen einen Leitwolf. Der Kapitän verhinderte bis zu seiner Rückenverletzung oft Schlimmeres: Internationale Klasse.

Innenverteidigung

Antonio Rüdiger (Real Madrid/Spanien)

Auch Antonio Rüdiger verortete die Redaktion in der Internationalen Klasse. Der Real-Verteidiger profitierte von seinen starken Leistungen und seinem Standing bei den Königlichen, dort ist er mittlerweile der Abwehrchef, keiner kam auf mehr Einsatzminuten. Diese Leistungen sicherten ihm diese Einstufung, die Auftritte in der Nationalmannschaft hätten ihn diese fast gekostet. Denn im DFB-Dress schaffte er es kaum einmal, Sicherheit auszustrahlen.

Mittelfeld defensiv

Toni Kroos (Real Madrid/Spanien)

Es war fast durchgehend herausragend, was Toni Kroos in diesem Halbjahr im Dress von Real Madrid gezeigt hat. Passgenauigkeit und Spielübersicht sind weiter top, er glänzt zudem mit gefährlichen Abschlüssen aus der Distanz, und vor allem: Nach dem Abgang von Kapitän Karim Benzema ist Kroos mit seiner Erfahrung der Anker einer Mannschaft. Kroos kratzt an der Schwelle zur Weltklasse, aber defensive Wackler waren der Grund, weshalb die Redaktion dieses Siegel zurückhielt.

Pascal Groß (Brighton & Hove Albion/England)

Im vergangenen halben Jahr avancierte Pascal Groß zum Nationalspieler, bei den Pleiten gegen die Türkei und in Österreich blieb er ohne Einsatz, was ihn angesichts der auf dem Platz fehlenden Stabilität zum "Gewinner" auf der Bank werden ließ. Seine vier Tore und sieben Assists in der Premier League und der Europa League sind für einen Sechser, zuweilen agierte er sogar noch defensiver, ein außergewöhnlich hoher Wert in diesem Zeitraum. Bemerkenswert auch, da der 32-Jährige nicht für einen absoluten Topklub spielt, sondern für Brighton&Hove Albion, wo er als Führungsfigur taktisch und kämpferisch vorangeht. All das veranlasste den kicker, den früheren Ingolstädter - wie schon im vergangenen Sommer - in der Internationalen Klasse in der Kategorie Mittelfeld defensiv einzuordnen.

Mittelfeld offensiv

Ilkay Gündogan (FC Barcelona/Spanien)

Die Internationale Klasse stand bei Ilkay Gündogan nicht infrage, auch wenn er in der Nationalelf nicht die prägende Rolle spielte, die man sich dort von dem DFB-Kapitän erhofft und die ihm zuletzt bei ManCity die Weltklasse gesichert hatte. Auch bei Barça ist er noch nicht so entscheidend wie bei City, doch ist der Neuzugang dank seiner Routine und Klasse auf Anhieb zum wort- und spielstarken Anführer avanciert.

Nationale Klasse

Torwart

Bernd Leno (FC Fulham/England)

Noch macht sich der Keeper des FC Fulham Hoffnungen auf einen EM-Kaderplatz, obgleich die Chancen durch Manuel Neuers Rückkehr nicht größer werden. Aber in der Premier League hat Bernd Leno seit August gut bis solide gehalten, wenige Aussetzer ausgenommen. Fünf Zu-null-Spiele der Cottagers, die drittmeisten Paraden (76) in der Liga nach 20 Partien und der erste Einzug des Klubs ins League-Cup-Halbfinale sind ihm positiv anzurechnen. Daher ist der Ex-Leverkusener wieder in der Nationalen Klasse einsortiert.

Mittelfeld offensiv

Kai Havertz (FC Arsenal/England)

Wäre diese Rangliste nach dem 12. Spieltag erstellt worden, hätte man Kai Havertz vergeblich darin gesucht. Denn Arsenals Sommerneuzugang, der vom FC Chelsea kam, fand in den ersten Wochen überhaupt nicht zu seinem Spiel, in den Rhythmus, war bei den Fans nicht gut gelitten. Doch sein Coach Mikel Arteta vertraute ihm, Havertz steigerte sich enorm und lieferte nicht nur wegen mittlerweile sechs Scorerpunkten in der Premier League und in der Königsklasse Leistungen auf hohem Niveau ab. In der Summe ergibt das nach dem ersten Halbjahr eine Einstufung in der Nationalen Klasse.

Malick Thiaw (AC Mailand/Italien)

Malick Thiaw hat sich bei der AC Mailand mit souveränen Darbietungen einen Stammplatz erkämpft und brachte auch in der Champions League seine Leistung. War trotz seiner gerade mal 22 Jahre bis zu seiner Verletzung Ende November einer der stabilsten in Milans Viererkette.

Wer warum fehlt

Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand/Italien)

Yann Aurel Bisseck spielte bei Inter Mailand einen guten Dezember mit mehreren Einsätzen über die volle Zeit, erstes Ligator inklusive, hatte aber zuvor kaum Einsatzminuten erhalten. Musste gerade auch in der Champions League Lehrgeld zahlen.

Jeremy Toljan (Sassuolo Calcio/Italien)

Jeremy Toljan erwies sich als solider Außenverteidiger bei Abstiegskandidat Sassuolo - immerhin mit fünf Assists. Für die Rangliste reicht es dennoch nicht.