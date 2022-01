"Aus persönlichen Gründen": Koruk verlässt Meppen nach einem halben Jahr

Erst im Sommer war Serhat Koruk vom Regionalligisten SV Bergisch-Gladbach nach Meppen gewechselt, schon nach einem halben Jahr verabschiedet sich der 25-Jährige wieder.

Koruks Vertrag beim SVM wäre noch eineinhalb Jahre gelaufen, am Dienstag wurde das Arbeitspapier des gebürtigen Kölners aber vorzeitig aufgelöst. Dies geschah, wie der Verein mitteilte, "aus persönlichen Gründen".

Als "Stürmertyp, den wir brauchen" wurde Koruk bei seiner Verpflichtung im vergangenen Sommer von Sportvorstand Heiner Beckmann beschrieben. Seitdem absolvierte der 25-Jährige 15 Spiele in der 3. Liga, dazu kommt ein Kurzeinsatz im Pokal gegen Hertha (kicker-Notendurchschnitt 3,46).

Beim 4:3 des SVM am 13. Spieltag in Wiesbaden glänzte Koruk mit einem Tor und einem Assist, das sollten aber seine einzigen Scorerpunkte im Trikot der Emsländer bleiben. In den letzten beiden Partien gegen Viktoria Berlin (3:0) und den Halleschen FC (4:1) fehlte Koruk aufgrund einer Corona-Infektion.