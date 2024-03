Aus den eigenen Reihen: Jennifer Schäfer ist neue Waldhof-Geschäftsführerin

Der SV Waldhof Mannheim hat mit Jennifer Schäfer eine neue Geschäftsführerin, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Die 33-Jährige kommt aus den eigenen Reihen des Drittligisten.

Anfang Februar hat sich Mannheim vom langjährigen Geschäftsführer Markus Kompp getrennt, der Vertrag des 41-Jährigen wurde vorzeitig aufgelöst. Die vakante Stelle wurde nun wieder besetzt - aus den eigenen Reihen. Jennifer Schäfer ist ab sofort die neue Geschäftsführerin des SV Waldhof.

"Bei der Suche zur Besetzung der Position haben wir natürlich auch mit externen Kandidaten gesprochen", ließ Christian Beetz wissen. "In diesen Gesprächen hat sich jedoch schnell gezeigt, dass wir die bestmögliche Kandidatin für diese Position bereits in den eigenen Reihen haben. Deswegen hat sich der Aufsichtsrat auch einstimmig und mit voller Überzeugung dazu entschieden, Jennifer Schäfer zur Geschäftsführerin zu ernennen", so der Vorsitzende des Aufsichtsrats der SV Waldhof Mannheim Spielbetriebs GmbH.

Schäfer war zuvor seit 2018 beim Drittligisten als Leiterin der Geschäftsstelle tätig, sie wird sich nun vor allem auf kaufmännische Themen konzentrieren. "Viele Themenfelder der neuen Position betreue ich schon jetzt in meiner aktuellen Tätigkeit. Ich freue mich nun, diese und weitere Themen weiter vorantreiben zu können und möchte mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken", erklärte Schäfer.

Lizenzierungsverfahren lagen schon in Schäfers Händen

Die wird auch von Präsident Bernd Beetz in den höchsten Tönen gelobt: "Sie schultert die Hauptlasten des Vereins und hat über Jahre hinweg hervorragende Arbeit geleistet." Und Christian Beetz ist überzeugt, dass Schäfer dem Klub "wertvolle, neue Impulse geben" wird, zumal sie "schon vielfach unter Beweis gestellt hat, dass sie diese Position ausfüllen kann. So hat sie beispielsweise auch die Lizenzierungsverfahren für die kommende Spielzeit in beiden infrage kommenden Ligen eigenverantwortlich und effizient bearbeitet."