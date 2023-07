FCA macht im ersten Test das halbe Dutzend voll

Der FC Augsburg hat sein erstes Vorbereitungsspiel für die kommende Saison erfolgreich absolviert: Gegen Bayernligist Türkspor Augsburg siegte die Maaßen-Elf nach dominantem Auftritt standesgemäß mit 6:0.

Es sollte ein wenig dauern, ehe der in neuen Trikots auflaufende FCA gegen den nur selten in der gegnerischen Hälfte auftauchenden Lokalrivalen in Schwung kam. Je länger der erste Durchgang lief, desto überlegener wurde der Bundesligist. Vor allem ab der 30. Minute wurde der Klassenunterschied immer deutlicher.

Jensen und Sarenren Bazee treffen vor der Pause

Neben den Treffern von Jensen nach schöner Vorarbeit des emsigen Cardona (33.) sowie Sarenren Bazee nach starkem Pass von Dorsch (43.) hätten Michel (39.), Breithaupt (41.) und Cardona (45.+1) das Ergebnis beim Kabinengang höher gestalten können als 2:0.

FCA legt in der Schlussphase eine Schippe drauf

Maaßen brachte mit Wiederanpfiff eine komplette neue Elf, die Türkspor in deren eigener Hälfte einschnürte. Die Latte verhinderte bei einem Freistoß Maiers das 3:0 (47.), zudem verhinderte eine Rettungstat vor der Linie den Torjubel desselben Akteurs (58.). Insgesamt war der Bundesligist etwas zu verspielt und ließ etliche Male die letzte Konsequenz im Abschluss vermissen.

Die folgte in der Schlussphase, als die zurückgekehrten Malone (71., 82.) und Stanic (73.) sowie der quirlige Neuzugang Mbuku (84.) gegen den erschöpften Underdog ein standesgemäßes 6:0 herausschossen.