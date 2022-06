Aufstiegstor? Testroet nimmt sich Terodde zum Vorbild

Pascal Testroet hat mit seinem Wechsel zum FC Ingolstadt vom SV Sandhausen einen Schritt zurück gemacht. Lange soll der Verbleib in der 3. Liga aber nicht andauern.

Will seine Treffsicherheit auch in Ingolstadt unter Beweis stellen: Pascal Testroet (re.). IMAGO/Johannes Traub

Mit Testroet haben die Schanzer einen zuverlässigen Torjäger geangelt: 152 Partien hat der 31-jährige Stürmer in der 2. Liga auf dem Buckel, dabei 47 Tore erzielt und wartet auch in der 3. Liga mit ähnlicher Quote auf (189/58). Durch seine Treffsicherheit und Erfahrung fällt Testroet die Rolle als einer der neuen Führungsspieler zu, dies sei "sein automatischer Anspruch", lässt der gebürtige Bocholter im kicker-Interview (Donnerstagsausgabe) wissen.

Der Konkurrenzkampf belebt das Geschäft, davon ist der Angreifer überzeugt: "Natürlich wird es vorne sehr eng", weiß Testroet, sieht es aber als Vorteil an, dass es unter anderem mit Patrick Schmidt, Valmir Sulejmani & Co. etliche Spieler gibt, die "Tore machen können". Tore für den sofortigen Wiederaufstieg? Der "bestmögliche Platz" soll es sein, und es sei ja auch klar, dass "wir nicht noch jahrelang in der 3. Liga spielen wollen", unterstreicht Testroet die Ambitionen der Oberbayern.

"Schlüsselerlebnis" durch Terodde

Dass Testroet überhaupt den Weg nach Ingolstadt gefunden hat, schreibt der Routinier zum einen der Hartnäckigkeit der Schanzer zu: "Der FCI hat sich schon mehrfach um mich bemüht." Doch "Schuld" daran, dass sein Weg schließlich nun in Ingolstadt weitergeht, habe zum anderen auch Simon Terodde. Der beste Zweitliga-Torjäger sorgte bei Testroet in der abgelaufenen Spielzeit für ein "Schlüsselerlebnis", als Terodde für Schalke in der Nachspielzeit in Sandhausen am 32. Spieltag das 2:1-Siegtor erzielte und damit die Königsblauen dem Aufstieg entscheidend näher brachte. Dies hätte "Emotionen" bei ihm freigesetzt, gesteht Testroet. "Ein Aufstiegstor möchte ich in meiner Karriere auch noch mal erleben."