Aufstiegs- vs. Abstiegskampf: Brisantes Derby in Osnabrück

Selten ging es in einem Derby zwischen Osnabrück und Meppen um so viel wie an diesem Sonntag. In beiden Lagern knistert es.

Ba-Muaka Simakala war Matchwinner beim 3:0 des VfL in Meppen in der Hinrunde. IMAGO/Werner Scholz

Schon am Montagabend warf das Derby seine Schatten voraus. Während sich die VfL-Profis nach dem 1:0 gegen Verl in Paderborn von ihren 5000 mitgereisten Fans feiern ließen, wurde ein Banner ausgerollt mit dem Aufruf: "Gemeinsam zum Meppen-Spiel". Um 10 Uhr wollen die Anhänger an diese Sonntag vom Schlossgarten aus zusammen zur Bremer Brücke marschieren.

Das Spiel ist längst ausverkauft. Etliche Karten gingen natürlich auch nach Meppen, von wo aus es einen Entlastungszug nach Osnabrück geben wird. "Eine prickelnde Derby-Atmosphäre ist garantiert", verspricht der VfL auf seiner Homepage.

Spannung und Brisanz bringt das Derby ohnehin mit, selten ging es jedoch um so viel wie an diesem 14. Mai. Während die Lila-Weißen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga kämpfen, brauchen die Emsländer jeden Zähler für den Klassenerhalt.

Pourié beschwört das Fußballwunder

Den Kampfgeist geweckt und eine neue Euphorie entfacht hat der SV Meppen durch seine aktuelle Serie von drei Siegen in drei Spielen. "Ich bin der Meinung, wir können das Wunder schaffen", bekräftigte Stürmer Marvin Pourié.

Fakt ist: Gewinnt Konkurrent Halle am Samstag in Saarbrücken und punktet Essen einen Tag später gegen 1860 München, steigt Meppen am Sonntag vorzeitig ab, wenn das Team in Osnabrück nicht über ein Unentschieden hinauskommt. "Uns ist es ganz klar: Uns helfen nur Siege", betonte Kapitän David Blacha, der von 2018 bis 2021 das Trikot des VfL Osnabrück trug.

Gyamfi und Rorig fallen aus

Auch die Lila-Weißen sind auf Dreier angewiesen. "Es ist ein richtungsweisendes Spiel für uns. Die drei Punkte brauchen wir unbedingt, um es da oben richtig eng zu halten", unterstrich VfL-Kapitän Marc Heider und sagte: "Wir haben alle Bock auf die Partie vor voller Hütte."

Verzichten muss Trainer Tobias Schweinsteiger erstmals in dieser Saison auf Mittelfeld-Routinier Robert Tesche (5. Gelbe Karte). Zudem fallen Innenverteidiger Maxwell Gyamfi und Flügelspieler Henry Rorig krankheitsbedingt aus. Entwarnung gab es dagegen von Abwehrspieler Timo Beermann, der wohl zusammen mit Niklas Wiemann die Innenverteidigung bilden wird.