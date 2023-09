Auf einen Kaderplatz verzichtet: Union gibt Champions-League-Aufgebot bekannt

Union Berlin geht in seine erste Champions-League-Saison - ohne zwei seiner sechs Angreifer. Geballte CL-Erfahrung bringen zwei Neuzugänge mit.

Allmählich werden Erzählstunden von Robin Gosens und Leonardo Bonucci so richtig interessant: Die beiden Neuzugänge, die es in der Königsklasse schon bis ins Finale geschafft haben - Gosens 2023 mit Inter Mailand, Bonucci 2015 und 2017 mit Juventus Turin -, begleiten Union Berlin ab dem 20. September durch die erste Champions-League-Saison der Vereinsgeschichte. Am Donnerstag gaben die Eisernen ihren Kader für den größten europäischen Vereinswettbewerb bekannt.

Aus dem Torhüter-Quartett sind Frederik Rönnow, Alexander Schwolow und Yannic Stein dabei - Jakob Busk nicht. Im Mittelfeld fehlt der Langzeitverletzte Andras Schäfer (Mittelfußbruch), im Angriff haben Urs Fischer und sein Trainerteam nur vier Spieler nominiert. Nicht berücksichtigt wurden die beiden 22-jährigen Neuzugänge Mikkel Kaufmann und Benedict Hollerbach. Vereine, die das Achtelfinale erreichen, können vor Beginn der K.-o.-Runde noch mal drei Spieler nachnominieren.

Weil die UEFA-Richtlinien erfordern, dass mindestens vier Spieler im Alter von 15 bis 21 Jahren mindestens drei Jahre im Verein ausgebildet worden sein müssen, Union aber nur deren drei stellt - Yannic Stein, Laurenz Dehl und Aljoscha Kemlein -, durften die Eisernen nur 24 statt 25 Spieler nominieren.

Union steigt am 20. September gleich mit dem wohl größten Highlight ein: dem Auswärtsspiel bei Gruppenfavorit Real Madrid im Estadio Santiago Bernabeu. Das erste Heimspiel bestreitet der FCU am 3. Oktober gegen Braga, anschließend tritt auch der italienische Meister SSC Neapel im Olympiastadion an (24. Oktober), in das die Hauptstädter in der Königsklasse ausweichen. Es folgen die Gastspiele in Neapel (8. November) und Braga (29. November), zum Abschluss kommt Real nach Berlin (12. Dezember).

Das CL-Aufgebot der Berliner im Überblick:

Tor: Frederik Rönnow, Alexander Schwolow, Yannic Stein

Abwehr: Leonardo Bonucci, Danilho Doekhi, Robin Gosens, Paul Jaeckel, Josip Juranovic, Robin Knoche, Diogo Leite, Jerome Roussillon, Christopher Trimmel

Mittelfeld: Brenden Aaronson, Laurenz Dehl, Janik Haberer, Aljoscha Kemlein, Rani Khedira, Alex Kral, Aissa Laidouni, Lucas Tousart

Angriff: Sheraldo Becker, Kevin Behrens, David Fofana, Kevin Volland