Auf eigenen Wunsch: Helge Hohl verlässt Bergisch Gladbach 09

Der SV Bergisch Gladbach 09 muss sich auf Trainersuche begeben. Helge Hohl verlässt den Mittelrheinligisten auf eigenen Wunsch.

Trainer Helge Hohl hat den SV Bergisch Gladbach 09 in der Winterpause verlassen. Markus Scheuren (Verein)

Helge Hohl verlässt auf eigenen Wunsch den SV Bergisch Gladbach 09 und bricht zu neuen Ufern auf, heißt es in einer Meldung des Ex-Regionalligisten. Knapp vier Jahre war der 30-Jährige für den aktuellen Tabellendritten der Mittelrheinliga an der Seitenlinie zuständig.

Mit Hohl stiegen die Gladbacher 2019 in die Regionalliga auf. Vergangene Saison verpasste der Klub den Klassenerhalt in der vierten Liga jedoch knapp um zwei Punkte. "Wir bedauern, dass Helge Hohl geht", sagt Präsident Rolf Menzel, "da es eine erfolgreiche Zusammenarbeit war." Hohl selbst fällt der Abschied schwer: "Viele Menschen im Verein sind mir in den letzten Jahren ans Herz gewachsen und wir haben hier gemeinsam viel aufgebaut. Besonders der Regionalliga-Aufstieg 2019 bleibt unvergessen. Ich bedanke mich beim Verein und allen 09ern von Herzen für die großartige Zusammenarbeit."

Wie Hohls weiterer Weg aussehen wird, darüber ist noch nichts bekannt. Für die Verantwortlichen des SV Bergisch Gladbach 09 um Präsident Menzel gilt es in den kommenden Tagen nun einen passenden Nachfolger zu finden. Allzu viel Zeit bleibt ihnen dabei nicht. Denn bereits im Februar startet die Rückrunde in der Mittelrheinliga, in der man derzeit fünf Punkte hinter Spitzenreiter Düren überwintert.