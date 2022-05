Auf der Schlussgeraden: SG Barockstadt stibitzt Stadtallendorf den Titel

Packendes Saisonfinale in der Hessenliga: Im Schlussspurt der Saison zog die SG Barockstadt an der strauchelnden Eintracht Stadtallendorf vorbei und krönte sich zum Hessenliga-Meister.

Fußball kann so schön, aber auch grausam sein. Im Fernduell zwischen der SG Barockstadt und der Eintracht Stadtallendorf waren nach Abpfiff wohl alle Emotionen gebündelt vorzufinden. Auf der einen Seite der grenzenlose Jubel der SGB, die sich im Schlussspurt der Saison doch noch den Titel und damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga gesichert hat. Auf der anderen Seite die grenzenlose Enttäuschung der Eintracht, die sich die Meisterschaft in den letzten Minuten doch noch aus den Händen reißen ließ.

Aber noch einmal alles auf Anfang. Als klarer Favorit war Spitzenreiter Stadtallendorf in das Saisonfinale gestartet. Mit einem Punkt Vorsprung auf die SGB reiste die Eintracht zum Tabellendritten Hessen Dreieich, zeitgleich war Barockstadt beim Tabellenvierten FC Eddersheim gefragt, ein packendes Saisonfinale war also vorprogrammiert.

Minute 77 und ihre Folgen

Ähnlich wie auf dem grünen Rasen, ging es auch in der Tabelle während dieser 90 Minuten hin und her. Weil es in Stadtallendorf lange Zeit 0:0 stand, schob sich Barockstadt mit den Treffern zum 1:0 und 2:1 zwischenzeitlich gleich zweimal auf Rang eins der Tabelle, rutschte jedoch durch die beiden Treffer der sich zur Wehr stellenden Eddersheimer aber immer wieder auf Rang zwei ab.

Als Stadtallendorf in Minute 66 dann plötzlich in Führung ging, betrug der Abstand für eine kurze Zeit drei Punkte, der Titel für die Eintracht zu diesem Zeitpunkt schon in Sichtweite. Doch dann schlug die 77. Minute, in der sich das Blatt noch einmal komplett wenden sollte. Zunächst kassierte Stadtallendorf in besagter 77. Minute den Ausgleichstreffer, nur zwei Zeigerumdrehungen später fiel im Nachbarduell die erneute Führung für Fulda. Und plötzlich war die SGB wieder obenauf.

Scheinbar hatte sich diese Schockmeldung auch schnell in den Köpfen der Eintracht eingeschleust. Wissend, dass sie nun ein Tor benötigen würde, warf die Sicaja-Elf folglich noch mal alles nach vorne, fing sich in der Nachspielzeit aber sogar den zweiten Gegentreffer des Nachmittags. Weil zeitgleich Barockstadt nichts mehr anbrennen ließ und die Partie mit 3:2 für sich entschied, heißt der Meister der Hessenliga 2021/22: SG Barockstadt Fulda Lehnerz