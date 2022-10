Auf der Ersatzbank geraucht: Nainggolan in Antwerpen suspendiert

Der frühere belgische Nationalspieler Radja Nainggolan ist von seinem Verein Royal Antwerp FC für unbestimmte Zeit suspendiert worden - er hatte auf der Ersatzbank geraucht.

Kurz vor der Partie seines Teams bei Standard Lüttich (0:3) rauchte Nainggolan auf der Ersatzbank sitzend eine E-Zigarette. Das hat für den 34-Jährigen, der von Trainer Mark van Bommel zur zweiten Hälfte eingewechselt wurde, nun Folgen.

"Der RAFC hat ein Gespräch mit Radja Nainggolan über seine allgemeine Leistung geführt und darüber, wie bestimmte Verhaltensweisen auf den Verein und die Spielergruppe zurückfallen. Der Verein hat beschlossen, Radja auf unbestimmte Zeit aus dem A-Kader auszuschließen", teilte der belgische Erstligist am Dienstag mit. "Es wurden klare Vereinbarungen darüber getroffen, was unser Verein von seinen Spielern erwartet und was nicht."

Ich habe in dem Moment einfach nicht nachgedacht. Radja Nainggolan

In einer Instagram-Story gab sich Nainggolan (30 Länderspiele für Belgien) schuldbewusst: "Es tut mir sehr leid, was ich getan habe. Es war völlig falsch. Ich habe in dem Moment einfach nicht nachgedacht. Der Verein hat eine Entscheidung getroffen, die ich akzeptiere, auch wenn es mir sehr schwerfällt."

Van Bommel hatte vom Verhalten seines Schützlings zunächst nichts mitbekommen. TV-Bilder "überführten" Nainggolan aber. Dieser war schon vergangene Woche in die Schlagzeilen geraten, als er Medienberichten zufolge beim Fahren ohne Führerschein erwischt und kurzzeitig in Polizeigewahrsam genommen wurde.

Auch von der belgischen Jupiler Pro League könnte der Mittelfeldspieler noch hören. Seit der letzten Saison gilt in allen Stadien schließlich ein allgemeines Rauchverbot. Dass dieses von einem Spieler auf der Ersatzbank missachtet werden könnte, hätten die Ligabosse wahrscheinlich auch nicht für möglich gehalten.