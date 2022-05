Auf dem Weg zu alter Stärke: Hoffenheim hält Hartig bis 2024

Die TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit Mittelfeldspielerin Isabella Hartig bis Sommer 2024 verlängert.

Hartig unterschrieb einen neuen Zweijahresvertrag und bleibt damit bis mindestens 2024 im Kraichgau, wie der Klub am Dienstag meldet. Die 24-Jährige spielt bereits seit 2015 (Wechsel von Bayern München) für die TSG, verpasste die vergangene Hinrunde wegen einer Syndesmose-Verletzung jedoch komplett. Zuvor hatte sie Hoffenheim in der CL-Quali noch mit einem Kopfballtor zum 2:0 gegen Milan geführt. Insgesamt kommt die gebürtige Nürnbergerin auf 105 Einsätze in der Bundesliga.

"Ich freue mich sehr, dass ich auch in den kommenden zwei Spielzeiten für die TSG auflaufen darf, denn der Verein ist mir in den vergangenen sieben Jahren sehr ans Herz gewachsen", wird Hartig zitiert, die der TSG helfen will, sich "in den kommenden Jahren als eine der Spitzenmannschaften in Deutschland" zu etablieren.

Besondere Spielweise und Master-Studiengang

"Mit ihrer ganz besonderen Spielweise und ihrer positiven Art ist Isabella sicherlich ein Gewinn für jede Mannschaft", sagte Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter Frauenfußball bei der TSG, angesichts der Vertragsverlängerung. "Dass sie sich nach ihrem Master-Studium erstmals nur aufs Fußballspielen konzentrieren können wird, wird ihr zudem auch weitere Möglichkeiten bieten, ihr Potenzial noch besser auszuschöpfen."