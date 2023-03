Aues erster Neuer für den Sommer steht schon fest

Der FC Erzgebirge Aue hat am Donnerstag seinen ersten Neuzugang für den Sommer präsentiert.

Sean Seitz wechselt zum 1. Juli vom Südwest-Regionalligisten VfR Aalen in den Schacht, er ist der erste Sommer-Neuzugang des FC Erzgebirge. Dies teilten die Veilchen am Donnerstag im Rahmen ihrer Spieltags-Pressekonferenz mit.

Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich sagte über den 20-jährigen Neuerwerb: "Sean ist ein vielseitiger und sehr gut ausgebildeter Offensivspieler. Er hat bei der TSG Hoffenheim das Fußball-ABC erlernt und in Aalen seine positive Entwicklung fortgesetzt. Wir sind froh, dass Sean sich so frühzeitig für uns entschieden hat und wir so unsere Planungen der kommenden Saison fortsetzen können."

Zum Abschied der Klassenerhalt?

Seitz, der seit Sommer 2021 für den VfR spielt, erzielte in der laufenden Saison für den ehemaligen Zweitligisten in 19 Punktspielen sechs Tore, in insgesamt 47 Partien für Aalen elf Treffer. Sein Ziel mit dem aktuellen und abstiegsgefährdeten Arbeitgeber in der Südwest-Staffel ist klar: "Ich möchte mich unbedingt mit dem Klassenerhalt im Sommer verabschieden. Deswegen werde ich in den verbleibenden Spielen für den VfR weiterhin alles auf dem Platz geben", wird das künftige Veilchen auf der Aalener Website zitiert.