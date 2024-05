Aue verpflichtet Clausen vom FC St. Pauli II

Der FC Erzgebirge Aue hat seinen zweiten Sommer-Neuzugang vorgestellt. Vom FC St. Pauli II kommt Mika Clausen zum Drittligisten und unterschreibt bis 2026.

Seit Sommer 2022 stand Mika Clausen beim FC St. Pauli II unter Vertrag. Für die Reserve der Kiez-Kicker absolvierte der 21 Jahre alte Mittelfeldspieler in den vergangenen zwei Jahren 60 Partien in der Regionalliga und erzielte dabei neun Tore, acht davon in der abgelaufenen Spielzeit. Nun geht er den nächsten Schritt und läuft ab der kommenden Saison in der 3. Liga für den FC Erzgebirge Aue auf.

Führungsspieler in der Regionalliga

"Mika Clausen ist in der Offensive sehr flexibel einsetzbar, hat Zug zum Tor und ist technisch gut ausgebildet. Mit der Erfahrung von bereits 60 Regionalliga-Einsätzen als Führungsspieler in Hamburg möchte er seine Fähigkeiten nun in der 3. Liga unter Beweis stellen", erklärt Sport-Geschäftsführer Matthias Heidrich die Verpflichtung Clausens bis zum Sommer 2026."Mindestens genauso wichtig wie seine sportlichen Qualitäten war für uns, dass Mika unbedingt zu uns wollte und sich auf Anhieb wohl gefühlt hat bei seinen Besuchen im Schacht inklusive der Besichtigung von Stadion, Kabine und Trainingsbedingungen.“

Clausen selbst bestätigt die Einschätzung Heidrichs und empfindet den Wechsel nach Aue als "genau den richtigen Schritt. Der Fußball der Veilchen liegt mir." Nach Ricky Bornschein (24), der von der Zweitvertretung der SpVgg Greuther Fürth in den Schacht wechselt, ist Clausen bereits der zweite Neuzugang des FCE, der die Drittliga-Saison 2023/24 auf Rang sechs abschloss.