Aue verlängert mit Barylla: "Vertrauensbeweis und Signal"

Der FC Erzgebirge Aue hat den Vertrag von Anthony Barylla um drei Jahre verlängert. Der 26-Jährige unterschreibt bis zum 30. Juni 2027 bei den Veilchen.

Erzgebirge Aue steht nach 15 Spieltagen auf dem 7. Tabellenplatz in der 3. Liga. Zuletzt gab es ein torloses Unentschieden in Unterhaching. Mit 22 Zählern auf dem Konto hat das Team von Trainer Pavel Dotchev allerdings weiterhin Anschluss an die Spitzenplätze, die nach der Länderspielpause in Angriff genommen werden sollen.

In der Zwischenzeit gab es bei den Veilchen eine erfreuliche Nachricht in Sachen Personal zu verkünden: Der Verein hat den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Anthony Barylla verlängert. Der Abwehrspieler unterschrieb bis zum 30. Juni 2027.

"Mit dem neuen Vertrag im Rücken möchte ich mich schnellstmöglich wieder ins Team kämpfen und habe die gleichen ambitionierten Ziele wie der Verein." ANTHONY BARYLLA

Zuletzt fehlte Barylla zwei Monate wegen einer Oberschenkelverletzung. "Mit dem neuen Vertrag im Rücken möchte ich mich schnellstmöglich wieder ins Team kämpfen und habe die gleichen ambitionierten Ziele wie der Verein", wird er bei Unterzeichnung seines neuen Kontrakts auf der Vereinswebsite zitiert.

Aufgrund der Verletzung stand der Verteidiger in der aktuellen Saison erst fünfmal für Aue auf dem Platz (jeweils in der Startelf). Sein Comeback feierte er bereits am Dienstag beim Testspiel mit der 2. Mannschaft der Veilchen gegen Oberligist Motor Marienberg.

In der Defensive variabel einsatzbar

Für Sportdirektor Matthias Heidrich war vor allem der Zeitpunkt entscheidend: "Die Vertragsverlängerung unmittelbar nach seiner Verletzungspause ist auch ein Vertrauensbeweis und Signal, welch zentrale Rolle Anthony Barylla in unseren Planungen spielt." Er komme gerade ins "beste Fußballalter" und sei vor allem aufgrund seiner variablen Einsetzbarkeit in der Defensive und seiner Verlässlichkeit wichtig für den Verein.

Seit 2021 trägt der 26-Jährige das Trikot des FCE, gehörte bereits in der 2. Bundesliga sowie in der 3. Liga in insgesamt 56 Pflichtspielen zu den Leistungsträgern der Mannschaft. In seiner gesamten Laufbahn absolvierte er 120 Partien in der 3.Liga sowie 28 Zweitliga-Spiele.