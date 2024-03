Aue muss auf Sijaric verzichten, Preußen atmen wegen Grodowski auf

Der FC Erzgebirge Aue hat sein Heimspiel gegen das formstarke Preußen Münster mit 2:3 und Omar Sijaric mit einer Muskelverletzung verloren. Die Gäste aus Westfalen atmen indes am Montag auf.

Wie der FC Erzgebirge am Montag meldet, fällt Omar Sijaric wie befürchtet vorerst aus. Der Offensivspieler zog sich im mit 2:3 verlorenen Heimspiel gegen die Preußen eine muskuläre Verletzung im linken Oberschenkel zu und steht im nächsten Spiel in Saarbrücken nicht zur Verfügung.

Die MRT-Untersuchung am Montag brachte Bestätigung und Gewissheit, heißt es in der Mitteilung. Sijaric werde "nach Ausheilung der Muskelverletzung behutsam an höhere Belastungen herangeführt". Neben dem offensiven Außen mit der Rückennummer 11 fehlen aktuell auch noch Niko Vukancic, Linus Rosenlöcher und Maximilian Thiel im Training der Veilchen.

Steczyk macht Münsters 14. Jokertor

Münster indes freute sich nicht nur über drei weitere Punkte am Samstag, sondern am Montag auch noch über die Nachricht, dass Torschütze Joel Grodowski keine schwerere Verletzung erlitten hat und bald wieder spielen könne. Der Stürmer musste in der Schlussphase mit bandagiertem Knie angeschlagen vom Feld und durch Joker Dominik Steczyk ersetzt werden, dem schließlich in der 82. Minute das 3:2-Siegtor gelang. Es war das 14. Jokertor des Westfalen in dieser Saison - Liga-Bestwert.

"Beim Stand von 2:2 hier zu treffen, war natürlich optimal", sagte der im Winter verpflichtete Pole, der bislang am erfolgreichen Sturm-Duo um Grodowski (13 Tore) und Malik Batmaz (14) sowie dem ebenfalls überzeugenden Joker Gerrit Wegkamp (5) nicht vorbeikam. Der nächste Sieg des SC Preußen bedeutete am Ende, dass der Rückstand auf den Tabellendritten Dynamo Dresden auf vier Punkte zusammenschmolz - Münster zählt im Gegensatz zum Neunten Aue damit mehr denn je zu den Aufstiegsanwärtern in Liga drei.