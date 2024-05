Auch Wirtz dabei: UEFA kürt beste Spieler der EL-Saison

Die Europa-League-Saison ist seit zwei Tagen vorbei, Atalanta Bergamo hat sich den Titel gegen Leverkusen geschnappt. Nun hat die UEFA einige Spieler ausgezeichnet, die in diesem Wettbewerb besonders herausstachen.

Im Finale der Europa League setzte sich am Mittwoch Atalanta Bergamo mit 3:0 gegen Leverkusen durch und vermieste Bayer so das Triple. Im Endspiel wurde der Ex-Leipziger Ademola Lookman zum Matchwinner, er erzielte alle drei Treffer. Sein zweites Tor, eine starke Aktion, die mit einem satten Schuss im rechten unteren Eck endete, wurde zum Tor der Saison in der Europa League ausgezeichnet.

Das Technische Beobachtergremium der UEFA kürte am Freitag auch einige weitere Spieler, Pierre-Emerick Aubameyang wurde beispielsweise zum besten Akteur des Wettbewerbs ausgezeichnet. Der ehemalige Stürmer von Borussia Dortmund war mit zehn Toren in 13 Spielen maßgeblich daran beteiligt, dass es Olympique Marseille bis ins Halbfinale geschafft hat. Dort war dann gegen Bergamo Schluss.

Über die Wahl zum besten jungen Spieler darf sich Leverkusens Florian Wirtz freuen. Der Spielmacher der Werkself kam in der Europa League elfmal zum Einsatz, dabei erzielte er vier Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Die Auszeichnung dürfte allerdings nur ein schwacher Trost sein, denn nur zu gerne hätte sich Wirtz mit seinem Team natürlich den Titel geschnappt.

Einige Leverkusener im Team der Saison

Aubameyang und Wirtz finden sich logischerweise auch im Team der Saison des Wettbewerbs wieder. Im Tor dieser Mannschaft befindet sich Romas Mile Svilar, für den mit seiner Mannschaft im Halbfinale gegen Leverkusen Schluss war. Den Abwehrverbund bilden Roms Gianluca Mancini, Leverkusens Jonathan Tah und Bergamos Berat Djimsiti.

Im Mittelfeld wurden Jeremie Frimpong (Leverkusen), Teun Koopmeiners (Atalanta), Granit Xhaka (Leverkusen) und Matteo Ruggeri (Atalanta) ausgewählt. Und im Sturm ist neben Wirtz und Aubameyang auch Final-Held Lookman dabei.