Auch wenn der Abstand nach oben bleibt: Köllner sah "sehr gutes Auswärtsspiel"

An den acht Punkten Rückstand auf die Aufstiegsplätze hat sich beim FC Ingolstadt nichts geändert. Trainer Michael Köllner war mit dem Auftritt seiner Mannschaft beim SSV Ulm 1846 Fußball aber dennoch zufrieden.

Nach zwei Niederlagen in Folge hatte der FC Ingolstadt die Aufstiegsränge etwas aus den Augen verloren, mit einem Sieg gegen die Ulmer hätten sich die Schanzer den oberen Gefilden zumindest wieder etwas annähern können. Das Team von Michael Köllner verpasste in der ersten Hälfte jedoch den Führungstreffer trotz einiger Gelegenheiten. Im zweiten Durchgang kam zu wenig und so nahm der FCI nur einen Zähler aus Aalen, der Ausweichspielstätte der Ulmer, mit.

Köllner: "Wir waren die bessere Mannschaft"

Sieg verpasst, im Mittelfeld festgefahren - Ingolstadts Trainer Köllner war trotzdem zufrieden mit seiner Mannschaft: "Wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, waren die bessere Mannschaft", befand der Coach bei MagentaSport. Sein Team habe das Spiel kontrolliert, während die Chancen für Ulm "eher zufälliger Art" waren.

In der zweiten Hälfte hatte Ulm drei Großchancen. Felix Higl und Leonardo Scienza scheiterten aber am Ingolstädter Keeper Marius Funk, Max Brandt traf aus großer Distanz nur die Latte. Für die Ingolstädter hatten zuvor Maximilian Dittgen und Benjamin Kanuric gute Abschlüsse zu verzeichnen.

Deichmann ist zurück - Köllner sah "gute Reaktion" nach zwei Niederlagen

Einmal landete der Ball gar im Tor der Ulmer. Der frühe Treffer von Yannick Deichmann zählte wegen einer Abseitsposition im Vorfeld aber nicht. Köllner freute sich dennoch, dass sein Mittelfeldspieler nach Verletzung zurück ist und über eine Stunde durchhielt. "Yannick ist ein ganz wichtiger Spieler für uns. Ich bin froh, dass muskulär alles gepasst hat."

Köllner sprach von einer "guten Reaktion" auf die vorausgegangenen Niederlagen gegen den TSV 1860 München (1:3) und den SC Freiburg II (2:3). "Wir waren gut eingestellt, taktisch ist alles gut aufgegangen. Wir haben dem Gegner wenige Möglichkeiten gegeben und konnten unser eigenes Spiel gut aufziehen." Einziges Manko aus Ingolstädter Sicht: "Schade, dass wir unsere Möglichkeiten nicht genutzt haben."