Auch Koundé registriert: Alle Barça-Neuzugänge spielberechtigt

Beim finanziell angeschlagenen FC Barcelona sind nun alle Neuzugänge spielberechtigt. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben die Katalanen auch Jules Koundé (23) bei der Liga registrieren können.

Darf das Trikot des FC Barcelona nun auch in La Liga tragen: Jules Koundé. IMAGO/NurPhoto

Am Samstag wurde demnach die Spielerlaubnis für Verteidiger Koundé erteilt. Der Neuzugang, für 50 Millionen Euro vom FC Sevilla verpflichtet, hatte die ersten beiden Spiele in La Liga verpasst. Am Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) darf der Franzose gegen Real Valladolid im heimischen Camp Nou sein Pflichtspieldebüt für Barça geben.

Die Neuzugänge Robert Lewandowski, Raphinha, Andreas Christensen und Franck Kessié hatten die Katalanen vor dem 1. Spieltag noch rechtzeitig registrieren können. Um das Salary Cap von La Liga erfüllen zu können, hatte der mit 1,35 Milliarden Euro verschuldete Traditionsverein Klubvermögen im Wert von mehr als 600 Millionen Euro veräußern müssen. Unter anderem wurden 25 Prozent der TV-Rechte für die nächsten 25 Jahre abgetreten.

Dass Verteidiger Samuel Umtiti am Donnerstag an US Lecce verliehen wurde, dürfte bei der Registrierung des letzten Neuzugangs geholfen haben. Außerdem soll der Klub einigen Spielern dem Vernehmen nach Bonuszahlungen gekürzt haben, um die Spielberechtigung für Koundé zu erhalten.

In der Gruppenphase der Champions League (hier geht es zum kompletten Spielplan) trifft Barcelona unter anderem auf den FC Bayern München.

