Auch Fischer betroffen: Drei Corona-Fälle bei Union

Vor dem wichtigen Europa-League-Spiel in Malmö hat Union Berlin drei Corona-Fälle zu beklagen.

Wie der Bundesliga-Tabellenführer am Dienstag mitteilte, wurden Trainer Urs Fischer, Innenverteidiger Timo Baumgartl und Mittelfeldspieler Tim Maciejewski positiv getestet. Alle weiteren Tests seien negativ ausgefallen.

Ohne die drei Betroffenen geht Union die Reise zum Europa-League-Gastspiel bei Malmö FF am Donnerstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) an - wobei Baumgartl international ohnehin nicht spielberechtigt ist, weil er zu Saisonbeginn nicht für die Europa League gemeldet wurde. In Schweden braucht Union dringend erste Punkte und Tore, um in der Gruppe D nicht vollends abgehängt zu werden.

Fischer dürfte von seinen Co-Trainern Markus Hoffmann und Sebastian Bönig vertreten werden. Union machte dazu noch keine Angaben. Maciejewski stand in dieser Saison nur beim Europa-League-Spiel in Braga (0:1) im Profikader, blieb aber ohne Einsatz.

Für Baumgartl droht durch die Infektion ein Ausfall beim Auftritt der Köpenicker bei seinem Jugendklub VfB Stuttgart am Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Beim VfB spielte Baumgartl zwischen 2011 und 2019, hier gelang ihm der Durchbruch im Profifußball.