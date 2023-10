Auch deutsche U 21 betroffen: UEFA verschiebt Spiele in Israel

Die UEFA hat alle in Israel stattfindenden Spiele in ihrem Zuständigkeitsbereich verschoben. Grund dafür ist der Angriff der Terrororganisation Hamas auf das Land.

Wie der Verband am Sonntag mitteilte, betrifft die Regelung alle Spiele in den nächsten Wochen, die in einem UEFA-Wettbewerb stattfinden. Grund für die Verlegungen ist "die aktuelle Sicherheitslage" im Land.

Die radikalislamische Terrororganisation Hamas hatte das Land am Samstag angegriffen, die Gefechte halten an. Am Sonntag rief das Land offiziell den Kriegszustand aus. Medienberichten zufolge wurden allein auf israelischer Seite bisher mehr als 600 Menschen getötet und mehr als 2000 Menschen verletzt. Die Bundesregierung hat einen Krisenstab eingerichtet und rät laut Außenministerin Annalena Baerbock "dringend" von Reisen nach Israel und in die palästinensischen Gebiete ab.

Zu den verschobenen Spielen zählt auch das EM-Qualifikationsspiel der deutschen U-21-Nationalmannschaft bei der Auswahl Israels, das für den 17. Oktober angesetzt war. Der DFB hatte bereits am Samstag durchblicken lassen, dass die Austragung auf der Kippe stehe. Auf kicker-Nachfrage hatte ein Sprecher erklärt: "Wir sind mit der UEFA, dem israelischen Verband und den deutschen Behörden im Austausch." Die deutsche U 21 wird sich dennoch wie geplant am Montag in Frankfurt treffen, um sich auf das Qualifikationsspiel gegen Bulgarien in Sofia am Freitag (18.15 Uhr, LIVE! bei kicker) vorzubereiten.

Auch Auswärtsspiel könnte verschoben werden

Auch das Spiel der israelischen A-Nationalmannschaft gegen die Schweiz am 12. Oktober gehört zu den verschobenen Spielen. Darüber hinaus sind das U-21-Spiel von Israel gegen Estland sowie ein U-17-Qualifikationsturnier vom 11. bis 17. Oktober betroffen. Ob das Auswärtsspiel der A-Nationalmannschaft am 15. Oktober im Kosovo stattfinden kann, ist noch unklar. Die UEFA will sich laut Mitteilung "noch ein paar Tage Zeit nehmen, um zu prüfen, ob das Spiel wie geplant stattfinden kann oder ob es auch verschoben wird".

Man wolle außerdem "die Situation weiterhin genau beobachten und mit allen beteiligten Mannschaften in Kontakt bleiben, bevor die Entscheidungen über neue Termine und mögliche Änderungen an anderen anstehenden Spielen getroffen werden".

Israel zählt zwar geografisch zu Asien, ist aber UEFA-Mitglied. Zu den Europa-League-Spielen von Maccabi Haifa machte die UEFA keine Angaben.