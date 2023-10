U-21-Länderspiel gegen Israel steht wohl auf der Kippe

Das für Mitte Oktober angesetzte EM-Qualifikationsspiel der deutschen U-21-Nationalmannschaft in Israel kann womöglich nicht stattfinden. Grund ist die unsichere Lage im Land nach dem Überraschungsangriff der Hamas.

Am kommenden Freitag steht der 4. Spieltag in der EM-Qualifikation für das Team von Antonio Di Salvo auf dem Programm, Gegner in Sofia ist Bulgarien. Wenige Tage später, am 17. Oktober, ist eigentlich das Duell mit Israel geplant. Ob dieses Spiel allerdings wie geplant stattfinden kann, ist aufgrund der aktuellen Kämpfe im Land fraglich.

Ein DFB-Sprecher erklärte am Samstagabend auf kicker-Nachfrage: "Wir sind mit der UEFA, dem israelischen Verband und den deutschen Behörden im Austausch."

Eine Entscheidung, wie mit dem Spiel verfahren werden soll, gibt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber noch nicht.

Bundesregierung rät von Reisen nach Israel ab

Am Samstag hat die radikalislamische Hamas (wird von EU, USA und Israel als Terrororganisation eingestuft) mehrere Ziele in Israel angegriffen, zahlreiche Israelis getötet und verschleppt. Der Angriff kam für Israel offenbar überraschend, die Lage war auch am Samstagabend noch weitestgehend unübersichtlich. Die Deutsche Presse-Agentur (dpa) schreibt dazu: "Bei den Angriffen aus dem Gazastreifen ist die Zahl der Opfer in Israel auf mindestens 250 Tote gestiegen. Das berichteten mehrere israelische Medien am späten Samstagabend unter Berufung auf medizinische Kreise. Nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums wurden 1452 Menschen verletzt."

Die Bundesregierung hat einen Krisenstab eingerichtet und rät laut Außenministerin Annalena Baerbock "dringend" von Reisen nach Israel und in die palästinensischen Gebiete ab.

Zu den Zielen der Hamas gehörten auch Orte in Tel Aviv. Petah Tikva, der geplante Spielort für das Duell der israelischen und deutschen Junioren, grenzt direkt an die israelische Metropole.

Zuletzt war die deutsche U 21 am 29. März 2022 in Israel zu Gast, gewann in der EM-Qualifikation ebenfalls in Petah Tikva mit 1:0. Am selben Abend hatte sich in Bnei Brak, nur wenige Kilometer vom HaMoshava Stadion entfernt, ein Terroranschlag ereignet, bei dem ein Motorradfahrer mindestens fünf Menschen tötete.

Seinerzeit war dies der dritte Anschlag in Israel binnen einer Woche. Der DFB-Tross konnte damals nach einer längeren Überprüfung der Sicherheitslage verspätet zum Flughafen eskortiert werden und kurz nach Mitternacht den Heimflug antreten.