Attacke im Saarland: Schiedsrichter erleidet Gesichtsverletzungen

Bei einem Vorfall in der saarländischen Landesliga wurde am Sonntag ein Schiedsrichter angegriffen und schwer verletzt.

Landesliga Ost Spieltag

Tabelle

In der achtklassigen Landesliga Ost des Saarlandes ist es nach Verbandsangaben am Sonntag zu einer Tätlichkeit gegen einen Schiedsrichter gekommen. Betroffen war die Partie zwischen dem Tabellenletzten SVG Bebelsheim-Wittersheim und dem auf Rang 13 notierten SV Kirrberg. Die Attacke sei von einem Zuschauer ausgegangen, der 44-jährige Unparteiische sei dabei schwer verletzt worden.

Zuvor hatte der Schiedsrichter zwei rote Karten gegen die Heimmannschaft gezeigt und das Spiel beim Stand von 1:1 abgebrochen, nachdem ihm eine Karte aus der Hand geschlagen worden war. Gespielt waren da circa 70 Minuten. Etwa 20 Minuten nach Spielende, so berichtet die Saarbrücker Zeitung, kam es, als der Schiedsrichter das Gelände verlassen wollte, zu dem folgenschweren Angriff: Bei zwei Faustschlägen ins Gesicht habe der Mann Verletzungen am Nasenbein, am Jochbein und am rechten Ohr erlitten. Er habe sich daraufhin zur Untersuchung ins Krankenhaus begeben.

"Wir sind schockiert"

Am Dienstag nun äußerte sich auch der Saarländische Fußballverband (SFV) zum Vorfall: "Gewalt hat auf dem Fußballplatz nichts zu suchen. Wir sind schockiert von den Ereignissen und verurteilen die schwere Gewalttat aufs Schärfste. Dem verletzten Schiedsrichter wünschen wir gute Besserung. Er hat unsere ganze Unterstützung und die Solidarität der gesamten saarländischen Fußballfamilie", wird Thorsten Braun, Vorsitzender des Verbandsschiedsrichterausschusses des SFV, in der Meldung zitiert. Neben einem eingeleiteten Sportgerichtsverfahren beim SFV ermittelt auch die Polizei.

In der Landesliga Ost steht die SVG Bebelsheim-Wittersheim nach nur einem Sieg aus bislang 28 Spielen längst als Absteiger fest.