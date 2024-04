Atletico-Experte Vincic pfeift Rückspiel - BVB denkt an Schmelzers Ärger

Für das Viertelfinal-Rückspiel in der Königsklasse schickt die UEFA einen echten Atletico-Experten in den Signal-Iduna-Park. So mancher BVB-Fan hegt dagegen womöglich noch Groll, wenn Slavko Vincic nach Dortmund zurückkehrt.

Böser Blick: Marcel Schmelzer (re.) hadert mit Schiedsrichter Slavko Vincic. imago images