Real bleibt makellos: Rodrygo und Valverde machen Derbysieg perfekt

In einem hitzigen Derby Madrileno konnte sich Real Madrid durch eiskalte Chancenverwertung mit 2:1 gegen Atletico durchsetzen. Keeper Courtois schenkte den Hausherren kurz vor Schluss noch den Anschlusstreffer, ein Platzverweis in der Nachspielzeit sorgte für Aufsehen.

Real musste die dritte Partie in Folge ohne Topstürmer Karim Benzema bestreiten, der nach wie vor angeschlagen fehlt. Auf der Gegenseite stand erstmals in dieser Saison Antoine Griezmann in der Startaufstellung Atleticos.

Real erst blass, dann eiskalt

Atletico begann giftig und kam früh zu ersten Gelegenheiten. In der sechsten Minute verfehlte zunächst Felipe knapp per Kopf, kurze Zeit später hämmerte Carrasco die Kugel aus kurzer Distanz ans Außennetz (12.). Kondogbias Fernschuss aus 30 Metern rauschte nur knapp am rechten Pfosten vorbei (17.). Real blieb in der Anfangsphase offensiv blass.

Doch die Königlichen brauchten nur eine Aktion: Nach einer Kombination über Valverde, Mendy und Vinicius kam der Ball zu Tchouameni, der mit einem gefühlvollen Chip hinter die Kette Rodrygo bediente. Mit dem ersten Ballkontakt Reals im gegnerischen Strafraum hämmerte der Stürmer die Kugel per Dropkick ins Netz (18.).

Courtois pariert, Valverde gnadenlos

In der Folge blieb Atletico aktiver, die beste Gelegenheit hatte Griezmann, dessen Abschluss ins rechte Eck Courtois zur Ecke ablenken konnte (25.). Doch die Gäste blieben gnadenlos effektiv, bei der nächsten Chance Reals klingelte es erneut. Vinicius bekam auf dem linken Flügel viel zu viel Raum, zog ins Zentrum und scheiterte aus spitzem Winkel noch am Innenpfosten. Der Abpraller fiel aber Valverde vor die Füße, der Mittelfeldspieler ließ sich nicht zweimal bitten und drosch das Leder ins leere Tor (36.)

Auch vom zweite Gegentreffer ließen sich die Hausherren den Mut nicht nehmen, Carrasco (40.) und de Paul (42.) scheiterten aber am starken Courtois. Von Real kam offensiv nicht mehr viel, so ging es mit dem 2:0 in die Pause.

Courtois macht's nochmal spannend

Die Hausherren kamen motiviert aus der Kabine, doch Real machte es seinem Gegner schwer, sich aussichtsreiche Gelegenheiten herauszuspielen. Die Abstände zwischen den Ketten der Gäste waren eng, die Königlichen hielten ihr Zentrum dicht. So gab es für Atletico lange kein Durchkommen, obwohl die Hausherren eigentlich das Spiel machten.

Mitte der ersten Hälfte ersetzten Morata und Cunha de Paul und den blassen Joao Felix, doch auch die neuen Akteure konnten die Offensive der Hausherren nicht beleben. Zu abgezockt verteidigte Real, das nun an eigenem Ballbesitz kaum noch interessiert schien.

Hermoso trifft und fliegt

Atletico lief die Zeit davon, die Minuten schmolzen von der Uhr. Kurz vor Schluss schenkte dann Courtois seinem Ex-Klub den Anschlusstreffer: Der Belgier tauchte unter einer Ecke Griezmanns hindurch, der lauernde Hermoso drückte die Kugel mit der Schulter ins leere Tor (83.).

Die Hausherren warfen nochmal alles nach vorne, bissen sich an Reals Defensive aber die Zähne aus. Highlight der Schlussphase blieb der Platzverweis von Torschütze Hermoso, der wenige Minuten nach seiner ersten Gelben Karte die zweite sah - eine zu harte Entscheidung von Schiedsrichter Munuera Montero (90.+ 1). So brachten die Königlichen ihre Führung über die Zeit und blieben auch im sechsten Ligaspiel ohne Punktverlust.