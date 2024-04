Athleten "begeistert": Das ist Deutschlands Olympia-Dress

Ausrüster Adidas hat den Team-Dress des deutschen Olympia-Teams für die Sommerspiele in Paris vorgestellt. Bei den Athleten kommt er offenbar gut an.

Das deutsche Olympia-Team präsentiert sich bei den Spielen in diesem Sommer in Paris in den Grundfarben Rot, Schwarz, Weiß und einem dunklen Gelbton. Die Farben spielten auf die deutsche Flagge an und seien Ausdruck der nationalen Identität und Individualität, teilte der Sportartikelhersteller Adidas am Donnerstag in der französischen Hauptstadt bei der Vorstellung der Olympia-Bekleidung mit. Das Ausrüstungspaket für die Athleten umfasst insgesamt 80 Kleidungsstücke pro Sportler, die Outfits für die Eröffnungsfeier, das Training und das Podium inklusive. Dazu kommen 30 Accessoires wie Sonnenbrillen, Socken und Schuhe.

Bei den Athleten kommt der Dress offenbar gut an. "Von den Farben bin ich mega begeistert. Ich bin normalerweise nicht so der Gelbton-Fan - aber dieser hier ist schon richtig nice", sagte Sprint-Europameisterin Gina Lückenkemper: "Es sind sehr coole Teile mit dabei." Und Kanu-Olympiasiegerin Ricarda Funk meinte: "Mega geil, das sind genau meine Farben und vor allem diese Schuhe - pink, orange - haben genau die Farben von meinem Boot."

49-teilige Schuhkollektion

Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul, der sich nach seinem Verletzungsdrama von Tokio nun den Traum von einer Olympia-Medaille erfüllen will, sagte: "Mir gefällt besonders die Design-Idee einer flackernden Flamme, die sich in vielen Teilen wiederfindet und mich persönlich immer an mein großes Ziel erinnert."

Neben der Teambekleidung umfasst das Produktsortiment von Adidas für Olympia eine 49-teilige Schuhkollektion, die 41 verschiedene Disziplinen abdeckt, von denen mehr als 20 im Sommer zu sehen sein werden. Dabei geht es etwa um Modelle für den Langlauf, Sprint oder zum Tennis.

Adidas rüstet insgesamt 15 Länder aus

Für CEO Björn Gulden ist es "sehr speziell", dass man "als deutsche Firma die deutsche Bewegung begleiten" könne. Zuletzt hatte das Unternehmen einen herben Rückschlag hinnehmen müssen, als man die Ausrüstung der deutschen Fußball-Nationalmannschaft ab 2027 an Nike verlor.

Außer dem deutschen Team stattet Adidas auch die Mannschaften 14 anderer Länder bei den Olympischen und Paralympischen Spielen aus. Darunter befinden sich Großbritannien, Irland, Kuba und die Türkei.