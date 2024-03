Nach Jahrzehnten bei Adidas: Nike rüstet den DFB ab 2027 aus

Der DFB wird ab der Saison 2027 einen Ausrüsterwechsel vornehmen. Nach Jahrzehnten bei Adidas hat sich Konkurrent Nike die Rechte gesichert.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Nike und über das in uns gesetzte Vertrauen. Die künftige Partnerschaft ermöglicht es dem DFB, auch in der kommenden Dekade zentrale Aufgaben mit Blick auf eine umfassende Entwicklung des Fußballs in Deutschland wahrzunehmen", ließ sich DFB-Präsident Bernd Neuendorf zitieren. "Klar ist aber auch: Bis Dezember 2026 werden wir uns mit aller Kraft für den gemeinsamen Erfolg mit unserem langjährigen und aktuellen Partner Adidas engagieren, dem der deutsche Fußball seit mehr als sieben Jahrzehnten sehr viel zu verdanken hat."

Dr. Holger Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung beim DFB, ergänzte, die Vergabe sei "das Ergebnis einer transparenten und diskriminierungsfreien Ausschreibung. Nike hat das mit Abstand beste wirtschaftliche Angebot abgegeben und zudem mit seiner inhaltlichen Vision überzeugt, die auch ein klares Bekenntnis für die Förderung des Amateur- und Breitensports sowie die nachhaltige Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland beinhaltet." Der Zeitpunkt der Ausschreibung sei im Hinblick auf die Planungs- und Vorlaufszeiten "üblich und war im Vorfeld mit allen relevanten Marktteilnehmern besprochen".

Der DFB hatte den Vertrag mit Adidas im April 2019 den bis 2022 laufenden Vertrag vorzeitig um vier weitere Jahre verlängert. In der jahrzehntelangen Partnerschaft wurden unter anderem vier Weltmeister-Titel und drei Europameisterschaften der Männer sowie zwei WM- und acht EM-Titel der Frauen gefeiert.

