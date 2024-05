Atamimi gibt in Eimsbüttel den Staffelstab an Schultz weiter

Der Eimsbütteler TV wird nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nord mit Can Schultz als neuen Trainer in die kommende Saison gehen. Khalid Atamimi muss aufhören.

Der Eimsbütteler TV steht als Absteiger von der Regionalliga in die Oberliga fest. Trainer Khalid Atamimi wird nach Saisonende durch Can Schultz ersetzt. Doch dieser Trainerwechsel bei den Hamburgern hat nichts mit der Rückstufung in die fünfte Liga zu tun, vielmehr muss Atamimi beruflichen Gründen Tribut zollen. Schon in der laufenden Saison stand sein Assistent Jonas Struckmann bei manchem Regionalliga-Spiel in der Verantwortung, der nun aus privaten Gründen ebenfalls von Bord geht.

Frank Fechner, 1. Vorsitzender des ETV, möchte nach besiegeltem Abstieg erst gar keine Tristesse aufkommen lassen und bekräftigt in einer Meldung: "Selbstverständlich hätten wir uns sportlich einen anderen Ausgang gewünscht. Trotzdem blicken wir sehr positiv auf das Jahr in der Regionalliga." Fechner begründet das so: "Wir sind mit dem Ziel in die Saison gegangen, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen: junge Eigengewächse fördern und entwickeln. Diesen Weg wollen wir auch in den folgenden Jahren weiterverfolgen. Wir profitieren von der neugewonnenen Erfahrung aus der aktuellen Spielzeit und blicken voller Vorfreude auf die neue Herausforderung im Sommer."

Dann mit Schultz, der bislang für die U 17 des Vereins verantwortlich war. Der Sportliche Leiter Jasper Hölscher begründet die Wahl: "Can hat in den letzten Jahren eindrucksvoll bewiesen, dass er junge Talente auf das nächste Level bringen kann. Über 20 von ihm trainierte Spieler haben den Schritt ins Nachwuchsleistungszentrum geschafft."