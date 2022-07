Arteta lockt auch Zinchenko zu Arsenal - Wie reagiert ManCity?

Mit Oleksandr Zinchenko hat Arsenal einen weiteren amtierenden Premier-League-Champion verpflichtet - und einen Spieler, wie ihn Mikel Arteta mag.

Um zwei Punkte hat der FC Arsenal in der abgelaufenen Saison die Qualifikation für die Champions League verpasst; und doch ist es den Gunners gelungen, zwei Spieler zu verpflichten, die zuletzt regelmäßig um den Henkelpott spielten.

Wie schon Angreifer Gabriel Jesus (25) wechselt auch Linksverteidiger Oleksandr Zinchenko (25) vom amtierenden Meister Manchester City zum Vorjahresfünften Arsenal. Der 52-malige ukrainische Nationalspieler, der noch bis 2024 gebunden war und deswegen angeblich rund 35 Millionen Euro Ablöse kostet, erhält einen Vierjahresvertrag.

Erneut hat Mikel Arteta, der ehemalige Assistent von Pep Guardiola und heutige Arsenal-Trainer, also erfolgreich einen Schützling von seinem langjährigen Arbeitgeber weggelockt. "Wir sind sehr glücklich", sagt der Spanier zur Verpflichtung von Zinchenko und ergänzt: "Er ist ein Spieler, den ich persönlich sehr gut kenne und dessen Entwicklung ich auch nach meiner Zeit bei Manchester City verfolgt habe. Alex ist ein Qualitätsspieler, der uns variabler machen wird - es geht dabei nicht nur um Positionen, sondern auch um Vielseitigkeit in Angriff und Abwehr."

Zinchenko kennt sich nicht nur links hinten aus

Sechs Jahre nach seiner Verpflichtung vom russischen Klub FK Ufa verlässt Zinchenko City also wieder - mit je vier Meister- und Ligapokaltiteln und einem Triumph im FA Cup im Steckbrief.

Mit dem passstarken Linksfüßer erhält Arteta einen Spieler, wie er ihn schätzt: Zinchenko ist extrem vielseitig, kann nicht nur links hinten spielen, wo ihn Guardiola meist einsetzte, sondern auch weiter vorne oder zentral im Mittelfeld, wie er es aus der Nationalmannschaft gewohnt ist. Bei Arsenal, das im Rennen um Lisandro Martinez (24, von Ajax zu Manchester United) leer ausgegangen ist, war zuletzt Kieran Tierney (25) Linksverteidiger Nummer 1, 2021/22 war der aber immer wieder verletzt.

Arsenals fünfter Neuzugang - Macht ManCity bei Cucurella Ernst?

Zinchenko, der nach 76 Premier- und 29 Champions-League-Einsätzen noch torlos ist, ist nach Gabriel Jesus, Mittelfeldspieler Fabio Vieira (22, FC Porto), Sturmtalent Marquinhos (19, Sao Paulo) und Torhüter Matt Turner (28, New England Revolution) bereits der fünfte Neuzugang bei den Gunners in diesem Sommer.

Und was plant ManCity nach seinem Abschied? Der Titelverteidiger sondiert schon länger den Markt nach einem neuen Linksverteidiger. Unter anderem fällt immer wieder der Name Marc Cucurella (23), der erst vor einem Jahr einen Fünfjahresvertrag in Brighton unterschrieben hatte und eine beachtliche Debütsaison in der Premier League hinter sich hat. Der Spanier würde bei einer entsprechenden Summe keine Steine in den Weg gelegt bekommen.