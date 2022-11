Arsenals Mead erleidet Kreuzbandriss

Beim Spiel der Gunners am Sonntag gegen Manchester United (2:3) wurde Beth Mead kurz vor Schluss verletzt ausgewechselt. Jetzt ist klar, dass die englische EM-Heldin sich das Kreuzband gerissen hat.

Musste verletzt vom Platz: Arsenals Beth Mead. IMAGO/Uk Sports Pics Ltd

Wie Arsenal am Dienstag mitteilte, wird Mead in den kommenden Tagen weiter ärztlich untersucht. Die 27-Jährige wird ihrem Verein und der englischen Nationalelf monatelang fehlen. Damit ist auch nicht sicher, ob sie bei der WM im Sommer 2023 in Australien und Neuseeland mitspielen kann.

Noch in diesem Jahr war Mead bei der Europmeisterschaft mit sechs Toren zur besten Spielerin und besten Torschützin gekührt worden. England setzte sich im Finale in Wembley mit 2:1 nach Verlängerung gegen Deutschland durch.