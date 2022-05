Arsenal hält Kurs auf die Champions League - Leeds rutscht auf Abstiegsplatz

Durch den vierten Sieg in Folge hat Arsenal einen weiteren Schritt Richtung Champions League gemacht. Die Gunners gehen am Donnerstag mit vier Punkten Vorsprung auf Tottenham ins North London Derby beim Stadtrivalen. Leeds rutschte auf einen Abstiegsplatz ab.

Schon nach zehn Minuten war im Emirates Stadium klar, wohin die Reise gehen würde: Arsenal ging nach einem dicken Patzer von Gäste-Torhüter Meslier in Führung, der einen Rückpass verspringen ließ und dem attackierenden Nketiah das frühe Führungstor ermöglichte (5.). Nach Vorarbeit von Gabriel Martinelli, den das Team von Trainer Jesse Marsch auf Arsenals linker Seite überhaupt nicht in den Griff bekam, legte der Angreifer wenig später nach (10.).

Leeds nach Aylings Frustfoul früh in Unterzahl

Leeds war hoffnungslos unterlegen - und fand sich nach knapp einer halben Stunde auch noch in Unterzahl wieder. Nahe der Eckfahne sprang Ayling mit zwei gestreckten Beinen brutal und völlig unnötig in Gabriel Martinelli hinein. Aus unerfindlichen Gründen zeigte Schiedsrichter Chris Kavanagh zunächst nur Gelb, sah nach Studium der Bilder am Monitor aber ein, dass Rot die einzig richtige Entscheidung war (27.).

Für die Gäste musste man nun Schlimmstes befürchten. Ein weiteres Arsenal-Tor lag minutenlang in der Luft. Nach einem Ödegaard-Freistoß verhinderten Meslier und Llorente es mit vereinten Kräften (38.). Danach nahmen die Gunners ein wenig den Fuß vom Gas.

Am Ende muss Arsenal tatsächlich noch einmal zittern

Nach dem Wechsel hatte Arsenal weiter alles im Griff, verpasste es aber durch den auffälligen Martinelli mehrfach, ein drittes Tor nachzulegen. So verkürzte Leeds nach einer Ecke durch Llorente mit dem ersten Schuss aufs Tor und sah plötzlich wieder Licht am Ende des Tunnels (66.). Die Hausherren wurden in der Folge nur noch durch Ödegaard (75.) wirklich gefährlich - und mussten am Ende tatsächlich noch einmal zittern. Rodrigos Kopfball weit in der Nachspielzeit landete aber in den Armen von Ramsdale.

So fuhr Arsenal einen hochverdienten Sieg ein, den vierten in Folge. Ins North London Derby gegen Tottenham am Donnerstagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) gehen die Gunners mit vier Punkten Vorsprung. Die Champions-League-Teilnahme ist für das Team von Trainer Mikel Arteta, dessen Vertrag am Freitag verlängert worden war, zum Greifen nahe. Letztmals hatte sich Arsenal 2015/16 qualifiziert.

Leeds United geht hingegen schweren Zeiten entgegen. Weil Everton mit 2:1 in Leicester gewann, rutschte Marschs Team in der Premier-League-Tabelle auf den ersten Abstiegsplatz ab. Am Mittwoch (20.30 Uhr) wartet das Heimspiel gegen den FC Chelsea, dessen Vorsprung auf Arsenal auf einen Punkt geschrumpft ist.