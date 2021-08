Lukaku trifft beim Debüt: Chelsea schlägt auch Arsenal

Der FC Chelsea hat seinen gelungenen Saisonstart am Sonntag fortgesetzt. Die Blues gewannen mit 2:0 beim FC Arsenal - auch, weil Rückkehrer Romelu Lukaku bei seinem Debüt auf Anhieb zur Stelle war.

Wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn Holding in dieser Szene getroffen hätte. Wenn der Innenverteidiger des FC Arsenal eben nicht aus fünf Metern über das Tor des FC Chelsea geköpft, sondern zum 1:2 verkürzt hätte. Möglicherweise wären die Gunners dann noch einmal aufgekommen und hätten die Blues ins Wanken gebracht.

So aber blieb Chelsea mit zwei Toren vorn und brachte den Vorsprung letztlich souverän ins Ziel. Zweites Premier-League-Spiel, zweiter Sieg, zum zweiten Mal ohne Gegentor: Der Saisonstart des Champions-League-Siegers kann sich sehen lassen.

James findet Lukaku - 0:1

Am Sonntagabend dauerte es nur eine Viertelstunde, bis Chelsea im Emirates Stadium in Führung ging. James schlug eine flache Flanke von der rechten Seite in die Mitte, dort war Lukaku zur Stelle und drückte den Ball über die Linie - 0:1 (15.).

So hatte der Belgier erst Werner auf die Bank verdrängt und dann bei seinem ersten Chelsea-Spiel nach acht Jahren auf Anhieb zugeschlagen - obwohl Arsenal durchaus gut ins Spiel gekommen war. Nach dem Tor kontrollierte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel das Geschehen. Die Gunners ließen sich zurückdrängen - und kassierten den nächsten Rückschlag: Wieder wurde James auf der rechten Seite freigespielt, dieses Mal schloss er selbst ab und traf sehenswert ins lange Eck (35.). Die Blues waren äußerst effektiv, hatten kurz vor der Pause aber Glück, dass der Unparteiische nach einem Zweikampf zwischen James und Saka nicht auf den Punkt zeigte (41.).

Leno verhindert zweimal das 0:3

Auch nach dem Seitenwechsel kontrollierte Chelsea die Partie, konnte sich dann allerdings glücklich schätzen, dass Holding nicht traf (60.). Sonst ließ Tuchels Elf nichts zu. Im Gegenteil: In der Schlussphase hätte sie noch erhöhen können, doch Leno lenkte erst einen Lukaku-Kopfball mit einer herausragenden Parade an die Latte (77.), dann entschied er ein Eins-gegen-eins-Duell mit Havertz für sich (87.). So blieb es beim 2:0 für Chelsea, das am nächsten Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) das Schlagerspiel beim FC Liverpool vor der Brust hat.