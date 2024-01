Arnautis pathetisch: "Größte Herausforderung aktuell auf diesem Planeten"

Showdown in Barcelona: Im 6000 Zuschauer fassenden Estadi Johan Cruyff muss Eintracht Frankfurt im vorletzten Gruppenspiel der UEFA Women's Champions League punkten, um noch eine Chance auf das Viertelfinale zu haben.

Mission impossible? Für die Elf von Niko Arnautis muss am Donnerstagabend alles passen. IMAGO/osnapix

"Wir wissen, dass wir es nicht mehr in den eigenen Händen haben", stellt Frankfurts Coach Niko Arnautis klar, "aber wir gehen das Spiel mit viel Freude an und wollen einen ähnlichen Fight wie im Hinspiel bieten". Damals hatte die Eintracht zwar 1:3 verloren, dem in der Champions League mit Superlativen glänzenden FC Barcelona aber immerhin das bislang einzige Gegentor dieser Gruppenphase zugefügt und mit 60 Prozent selbst gewonnenen Zweikämpfen einen weiteren Negativwert Barcelonas erzwungen.

"Wir wissen auch, dass jetzt andere Voraussetzungen herrschen. Barça ist im Rhythmus, wir kommen aus der Vorbereitung, aber das spielt für uns keine Rolle", ergänzt Arnautis mit Blick auf die zwei Pflichtspiele in Liga und Pokal, die Barcelona bereits absolviert und haushoch gewonnen hat. "Wir müssen die Räume eng machen, um Barças Passspiel zu unterbinden, und im eigenen Ballbesitz Fehler vermeiden, um den Rhythmus von Barça zu brechen", gibt Frankfurts Coach für die Partie am Donnerstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) die Marschrichtung vor.

Auch müsste Benfica parallel patzen

Die vom VfL Wolfsburg ausgeliehene Rechtsverteidigerin Pia-Sophie Wolter, die verletzt war, als der VfL 2022 vor über 91.000 Zuschauern im Camp Nou mit 1:5 unterging, blickt derweil optimistisch auf die Partie: "Barcelona ist technisch sehr gut, stark im Passspiel und hat sehr viele gute Einzelspielerinnen. Man hat immer das Gefühl, dass was passieren kann, man muss immer wach sein. Es wird wichtig sein, dass wir die Zweikampfstärke wie im Hinspiel auf den Platz bringen, mutig spielen und auch daran glauben, dass wir die Überraschung schaffen können."

Damit die Eintracht aber weiterhin auf das Viertelfinale hoffen darf, müssen nicht nur Punkte her, im zweiten Gruppenspiel müsste Benfica Lissabon beim FC Rosengard auch noch Punkte liegenlassen. "Wir brauchen eine außergewöhnliche Leistung, um gegen die größte Herausforderung zu bestehen, die es aktuell auf diesem Planeten gibt", wird Arnautis fast schon pathetisch, während Wolter sachlich ergänzt: "Solange das Spiel nicht gespielt ist, sollten wir an unsere Chance glauben. Wir haben im Hinspiel gezeigt, dass wir Barça wehtun können."