Souveränes 5:0 in Armenien: Ukraine wahrt Chancen auf Aufstieg

Die Ukraine hat sich für das enttäuschende 0:3 in Schottland durch ein 5:0 in Armenien rehabilitiert. Zugleich kann die Ukraine nun bis zum letzten Spieltag auf den Aufstieg hoffen.

Das 0:3 der Ukraine in Schottland hatte Folgen für die Startelf: Nationaltrainer Olaksandr Petrakov machte Tabula rasa und tauschte für das Gastspiel in Armenien seine komplette Mannschaft aus. Die komplette Umstellung war den Ukrainern zunächst anzumerken, Armenien war aktiver, ließ durch Zelarayan aber die durchaus mögliche frühe Führung liegen (5.).

Mit zunehmender Spieldauer setzte sich dann aber die individuelle Klasse der Ukrainer durch. Tsygankov näherte sich in der 19. Minute dem armenischen Tor an, sein Abschluss ging aber rechts vorbei. Eine schöne Kombination über Tsygankov und Zubkov brachte dann aber die Führung, Tymchyk musste den Ball in der 22. Minute nur noch über die Linie drücken. Fortan passierte im ersten Durchgang nicht mehr viel, die Ukraine hielt Armenien bis auf einen Freistoß von Zelaryan in der 40. Minute vom eigenen Tor fern, so dass es mit der knappen Führung für die Gäste in die Kabine ging.

Dovbyk trifft doppelt - Ignatenko nimmt genau Maß

Auch in Durchgang zwei erwischten die Armenier den besseren Start: Barseghyan ließ in der 56. Minute die Riesenchance auf den Ausgleich liegen, als er alleine vor dem ukrainischen Keeper Lunin zu lange zögerte und sowohl den Zeitpunkt für einen Abschluss wie für ein Abspiel verpasste. Dies sollte sich schnell rächen: Nur 60 Sekunden später passte Tymchyk von rechts scharf in den armenischen Strafraum. Tsygankov ließ den Ball durch die Beine, Zubkov reagierte gedankenschnell und verwandelte aus rund zehn Metern eiskalt (57.).

Damit war eine Vorentscheidung in der Partie gefallen. Der Widerstand Armeniens war gebrochen, die Ukraine war nun in allen Belangen überlegen und münzte ihre Dominanz auch in Tore um: Dovbyk (69., 84.) und Ignatenko (81.) mit einem schönen Distanztor stellten den Endstand von 5:0 für die Ukraine her. Diese kann damit bis zum letzten Spieltag am kommenden Dienstag gegen Irland (20.45 Uhr, MESZ) auf den Aufstieg in die Liga A hoffen.