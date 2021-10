Messi führt Argentinien zum Sieg - Neymar kündigt WM-Abschied an

Argentinien hat das Nachbarduell mit Uruguay glatt für sich entschieden, Erzrivale Brasilien ist indes nicht über eine Nullnummer in Kolumbien hinausgekommen. Seltenen Jubel gab es in Venezuela.

Während Brasilien nach Siegen in allen neun vorherigen Qualifikationsspielen zur WM im kommenden Jahr in Katar beim 0:0 in Kolumbien erstmals nicht dreifach punktete, holte sich Argentinien per 3:0 gegen Uruguay die volle Ausbeute.

Im Monumental-Stadion in Buenos Aires traf der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi im Duell zweier zweifacher Weltmeister zum 1:0. Sein Pass in den Strafraum in der 38. Minute ging an Freund und Feind vorbei und landete im Netz. Die weiteren Treffer erzielten Rodrigo De Paul (44.) und Lautaro Martinez (62.).

Neymar kündigt an: Katar wird seine letzte WM

Für Brasilien hatte der eingewechselte Antony von Ajax Amsterdam die größte Torchance des Spiels in der karibischen Hafenstadt Barranquilla. Er scheiterte in der 84. Minute aus kurzer Distanz am gegnerischen Torwart David Ospina. Dieser hatte bereits in der 5. Minute einen Schuss von Neymar von der Strafraumgrenze pariert.

Es war - neben einem Pass auf Lucas Paqueta, der nur knapp das Tor verfehlte (13.) - die auffälligste Szene des Messi-Teamkollegen bei Paris St. Germain. Neymar sorgte allerdings abseits des Platzes für Schlagzeilen: In einem Dokumentarfilm des Streamingdienstes DAZN, der am Sonntag erschien, sagt er, dass die Weltmeisterschaft ab November 2022 in Katar wohl seine letzte sein werde. Er wisse nicht, ob er danach noch die mentale Kraft habe, sich mit Fußball zu beschäftigen, betont der 29-Jährige.

Die Seleçao bleibt ungeschlagen mit 28 Punkten aus zehn Spielen an der Spitze der südamerikanischen WM-Qualifikationsgruppe. Den zweiten Platz der "Eliminatorias" belegt mit 22 Punkten Argentinien. Kolumbien, das bereits elf seiner 18 Spiele absolviert hat, steht mit 15 Punkten an fünfter Stelle - einen Platz und einen Punkt hinter Uruguay. Die ersten vier der zehn Mannschaften qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde.

Jubel gab es im Keller der Tabelle. Die beiden Hinterbänkler Bolivien (1:0 in Unterzahl gegen Peru) und das zuvor sieglose Venezuela (2:1 nach Rückstand gegen Ecuador) durften jubeln. Chile verbesserte seine Situation durch ein 2:0 über Paraguay, bleibt aber Drittletzter.