Appiah beruhigt die Nerven des Greifswalder FC - Mahlsdorf stoppt Neustrelitz

Der Greifswalder FC hat mit dem 4:1 am Donnerstag in Stahnsdorf Spitzenreiter Hertha Zehlendorf dicht vor Augen und könnte schon bald auf die Überholspur überwechseln. Tags zuvor riss auswärts bei Eintracht Mahlsdorf die Erfolgsserie der TSG Neustrelitz.

Der Greifswalder FC könnte auf den letzten Metern der Saison die Führung übernehmen. Dank des 4:1-Auswärtsdreiers am Donnerstag beim RSV Eintracht Stahnsdorf liegt der GFC einen Punkt hinter Primus Hertha Zehlendorf, bei einem absolvierten Spiel weniger.

In Stahnsdorf segelte nach acht Minuten ein Sindik-Freistoß ins Netz. In der 35. Minute hatte Appiah das 2:0 auf dem Fuß, doch er traf nur den Pfosten. Das konnte der Kroos-Elf aber nichts anhaben, kurz nach Beginn der zweiten Hälfte hielt RSV-Torwart Große zwar gegen Hecker, doch Richardson drückte den Abpraller über die Linie.

Mit dem Anschlusstreffer von Kruska (67.) wurden die Greifswalder Hände etwas zittriger, zumindest hätte jetzt das Spiel mit einem Lucky Punch kippen können, aber als Appiah in der 84. Minute mit einem Lupfer zum 3:1 traf, da war der Auswärtssieg greifbar. Appiah netzte in der 88. Minute sogar ein zweites Mal.

Am Mittwoch hat die TSG Neustrelitz nach acht ungeschlagenen Ligaspielen am Stück mal wieder eine Niederlage verdauen müssen. Stephan (34.) und Stettin (47.) schossen die heimische Eintracht Mahlsdorf mit 2:0 in Führung, Friebe konnte erst in der 88. Minute antworten. Zu spät, wie sich wenig später herausstellen sollte.