Antetokounmpo verletzt - Tschechien holt letztes Achtelfinal-Ticket

Tschechien hat sich als letztes Team für das Achtelfinale der Basketball-EM qualifiziert. Dort treffen die Tschechen auf Griechenland und den "Greek Freak".

Das direkte Duell um das Weiterkommen gewann Tschechien am Donnerstag vor heimischer Kulisse in Prag mit 88:77 gegen Israel. Dadurch schob sich der Mit-Gastgeber noch auf Platz vier der Gruppe D vor und qualifizierte sich auf den letzten Drücker für das Achtelfinale.

Dort trifft Tschechien nun am kommenden Sonntag auf Griechenland um NBA-Star Giannis Antetokounmpo. Die Griechen gewannen ihr letztes Gruppenspiel ungefährdet mit 90:69 gegen Estland, wahrten damit ihre makellose Bilanz und sicherten sich den ersten Platz in Gruppe C. Antetokounmpo traf neun seiner zehn Würfe und steuerte in gerade einmal 19 Minuten 25 Punkte bei. Allerdings verstauchte sich der Starspieler der Milwaukee Bucks auch den Knöchel. Weitere Details zur Verletzung gab es zunächst nicht. Der Sieger zwischen Griechenland und Tschechien würde im Viertelfinale auf Deutschland treffen, wenn das DBB-Team Montenegro schlägt.

Die Serben um NBA-Star Nikola Jokic bezwangen am Donnerstagabend in Prag Polen mit 96:69 (52:33) und sicherten sich damit den fünften Sieg im fünften Spiel. Jokic (Denver Nuggets) steuerte 19 Zähler und fünf Rebounds bei, sein Team gilt bei der Finalrunde in Berlin (10. bis 18. September) als Favorit auf Gold. Im Achtelfinale geht es am Sonntag gegen Italien.