Kantersieg: Anker Wismar kann Kogge nicht stoppen

Bei Anker Wismar präsentierte sich Hansa Rostock in Torlaune. Ein Dreier- und ein Doppelpack sorgten für ein zweistelliges Endergebnis.

Dabei legte das Team von Jens Härtel vor allem im ersten Durchgang eine furiose Leistung hin. Keine drei Minuten waren gespielt, da brachte Duljevic die Gäste bereits in Führung (2.). Der Auftakt einer torreichen halben Stunde, in der sich Doppelpacker Breier (15./20.) und Munsy (26./34.) in die Torschützenliste eintragen konnten.

Mit dem zweiten Treffer Munsys endete die große Drangphase des Favoriten jedoch vorerst. Die neun Wechsel, die Härtel in der Halbzeit vornahm, taten ihr Übriges und die neu formierte Hansa-Mannschaft, in der unter anderem die Neuzugänge Pröger und Thill aufliefen, musste sich zunächst etwas finden.

Doppelpack auch bei den weißen Westen

Auch Neidharts Tor zum 6:0 (54.) konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es naturgemäß mit vielen Neuen etwas unrunder lief - bis die letzten 25 Minuten anbrachen. Diese eröffnete Ingelsson (68.), bevor Munsys Dreierpack (72.) und ein Strafstoß des eingewechselten Verhoeks (74.) einen Doppelschlag der Kogge bedeuteten, die durch Neuzugang Thill in der 87. auch noch den Schlusspunkt zum 10:0 setzten.

Ein Ehrentreffer war dem Verbandsligisten nicht vergönnt. Zwar erspielte sich Anker durchaus brauchbare Chancen, aber Kolke und Ersatzmann Körber, der in der 70. Minute die größte Möglichkeit der Gastgeber vereitelten, behielten beide eine weiße Weste und hielten das standesgemäße Ergebnis für Hansa fest.