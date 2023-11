Anfang: "Mal gucken, wie wir in die Session starten"

In seiner Heimatstadt Köln feiert Markus Anfang mit Dynamo Dresden einen 5:1-Sieg zum Karnevalsstart. Die anstehenden freien Tage hat der Coach bereits verplant.

Wer als Sieger den Rasen des Sportpark Höhenberg verlassen würde, daran ließ Dynamo Dresden am Freitagabend von der ersten Sekunde an keine Zweifel. Die Sachsen traten beim 5:1 gegen Viktoria Köln mit einer Dominanz auf, die Trainer Markus Anfang im Nachgang gegenüber "MagentaSport" dazu veranlasste, hinsichtlich der Führung "von einer Frage der Zeit" zu sprechen.

SGD-Coach "möchte kein Schiedsrichter sein"

Wie das nicht unverdiente 1:0 der SGD dann aber zustande gekommen war, ließ auch den 49-Jährigen ins Grübeln kommen. Paul Will hatte Christoph Greger im Strafraum der Viktoria angeschossen, Stefan Kutschke den folgenden Strafstoß verwandelt. "Der Spieler dreht sich, schmeißt sich in den Schuss rein und kriegt den Ball an den Arm. Was willst du machen?"

Für Anfang war beim Betrachten der Bilder klar: "Ich möchte auch kein Schiedsrichter sein." Diese, so der ehemalige Bremer, hätten es nicht leicht und erhielten "nicht wirklich eine Linie" an die Hand. "Es ist da irgendwie eine Regelung reingekommen, die keiner nachvollziehen kann." Daher sei eine Überarbeitung auch im Sinner der Zuschauer wünschenswert, aber "nicht meine Aufgabe".

Dresdner Selbstverständlichkeit durch Erfolgserlebnisse

An seiner tatsächlichen Aufgabe, Dynamo Dresden zum Aufstieg zu führen, arbeitet Anfang seit Saisonstart indes erfolgreich. Sieben Spiele in Serie ist die SGD aktuell ungeschlagen, ging in dieser Zeit fünfmal als Sieger vom Platz. "Es ist eine Überzeugung, wenn du viele Erfolgserlebnisse schaffst. Und das haben wir gemacht", analysierte der Coach die Serie und übergeordnete Entwicklung, die "nicht erst diese Saison" zu sehen sei. Über die Monate sei somit "eine Selbstverständlichkeit" ins Spiel gekommen. "Aber das müssen wir bestätigen und uns immer wieder hart erarbeiten."

Bevor Dynamo das aber in Angriff nimmt und die Serie am 19. November (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Nachholspiel in Saarbrücken fortsetzen will, stehen für Anfang und auch seine Spieler ein paar freie Tage auf dem Programm. Für den gebürtigen Kölner stehen die Pläne am Wochenende des Karnevalbeginns bereits fest: "Wir werden morgen mal gucken, wie wir in die Session starten können."