Anfang lobt Sandhäuser Fouls: "Das haben sie schlau gemacht"

Nach gutem Saisonstart musste Dynamo Dresden in Sandhausen Federn lassen. Für Trainer Markus Anfang eine Frage der Routine.

Dass der SV Sandhausen für ihn zu den größten Favoriten auf den Aufstieg in die 2. Liga gehört, damit hatte Markus Anfang bereits vor dem Gastspiel seiner Dresdner am Hardtwald nicht hinter dem Berg gehalten. Nach der 0:1-Niederlage der Sachsen bei den Kurpfälzern sah sich Anfang in dieser Einschätzung bestätigt. "Es ist eine sehr abgezockte Mannschaft. Sie haben viele erfahrene Spieler in ihren Reihen und sind daher auch absoluter Topfavorit auf den Aufstieg", bekräftigte er gegenüber "MagentaTV".

Abgezockter SVS lässt Dynamo nicht zum Zug kommen

Allerdings kam ihm dieses Lob nicht ohne eine Spitze über die Lippen, bezog er sich doch explizit auf Regelbrüche des Gegners: "Immer wenn du in die Situation kommst, den Unterschied machen zu können, kommt ein taktisches Foul. Das haben sie gut gemacht." Der dadurch ausgebremste Spielrhythmus auf Dresdner Seite war für den ehemaligen Bremer kurz nach Abpfiff der Hauptgrund dafür, dass seine Schützlinge sich trotz viel Ballbesitzes kaum Chancen hatten erarbeiten können. "Wenn du dich gut rausspielst, nach vorne kommst und dann gibt es immer wieder taktische Fouls, ist das in der Häufigkeit irgendwann schwierig, ins letzte Drittel zu kommen."

Wir müssen zwingender und zielstrebiger aufs Tor gehen. Niklas Hauptmann

Auch Niklas Hauptmann bestätigte den Eindruck: "Die Sandhäuser sind abgezockt. Da gibt es auch mal ein kleines Foul, das uns aus dem Rhythmus bringt." Allerdings benannte der Mittelfeldspieler ebenso Mängel im eigenen Spiel: "Wir müssen zwingender und zielstrebiger aufs Tor gehen. Es war immer ein Bein dazwischen, da hätten wir viel mehr erzwingen müssen, um dafür zu sorgen, dass irgendwann auch mal einer reinrollt." Dafür hätten er und seine Kollegen letztendlich aber "zu selten aufs Tor geschossen und zu wenige Bälle in den Strafraum gebracht". Für Hauptmann "die ganze Ursache" für die Niederlage beim Aufstiegskonkurrenten.

Ein Urteil, dem sich Anfang zumindest in Teilen anschloss. Weshalb die Marschroute für den Coach vor der kommenden Aufgabe am Dienstagabend (19 Uhr) gegen Waldhof Mannheim klar ist: "Wir dürfen uns nicht aus dem Rhythmus bringen lassen und müssen unser Spiel durchbringen."