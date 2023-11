Anfang: "Einer, der gerne Fußball guckt, wäre nach 60 Minuten nach Hause gegangen"

Am Sonntagnachmittag hat Dynamo Dresden die dritte Niederlage in dieser Saison hinnehmen müssen. Allzu hoch wollte der Tabellenführer das 0:1 in Saarbrücken allerdings nicht hängen.

Musste mit seinem Team in Saarbrücken die dritte Saisonniederlage hinnehmen: Dresdens Coach Markus Anfang. picture alliance / Fußball-News Saarland