Andreas Thurau verlässt nach "fünf schönen Jahren" den SFC Stern 1900

Der SFC Stern 1900 muss sich einen neuen Trainer für die kommende Saison suchen. Andreas Thurau wird den Verein im Sommer nach fünf Jahren verlassen.

Mit Ausnahme einer zweijährigen Unterbrechung hat Andreas Thurau den SFC Stern 1900 in den zurückliegenden 16 Jahren entweder aktiv auf oder neben dem Platz im Trainerteam unterstützt. Im Sommer wird diese Ära ein Ende nehmen. Denn der Steglitzer Cheftrainer hat seinen Rückzug nach der laufenden Saison angekündigt. "Nach fünf schönen Jahren möchte ich, dass ein anderer Trainer neue Impulse und Reize setzt", begründet der 44-Jährige seine Entscheidung in einer Meldung des Vereins. "Ich bin beruflich zu eingespannt, um das Team weiter zu entwickeln", so Thurau weiter. Jedoch werde er dem Verein und der Mannschaft an anderer Stelle helfen, so sein Versprechen.

"Wir bedanken uns beim Trainer und Menschen Andy Thurau für die sehr vertrauensvolle, stets offene und freundschaftliche und sehr erfolgreiche Zusammenarbeit, und wir sind glücklich, dass er unserem Verein erhalten bleibt und den Vorstand zukünftig an verantwortlicher Stelle unterstützt", so der 1. Vorsitzende Bernd Fiedler, der sich mit seinen Vereinskollegen nun nach einem geeigneten Nachfolger umsehen muss.

Der SFC Stern 1900, der 2020 in die Oberliga aufgestiegen ist, steht derzeit am Ende der Nord-Staffel. Die Aussichten auf den Klassenerhalt sind nur noch gering. Am kommenden wartet nun der Tabellenvierte SC Staaken.