Ancelotti zweifelt am VAR: "Haben es nicht verdient zu verlieren"

Real Madrid hat auch den Clasico in La Liga verloren und muss die Meisterschaft wohl abhaken. Coach Carlo Ancelotti war dennoch zufrieden - und fand überraschende Worte.

Binnen zweieinhalb Wochen hat Real Madrid empfindliche Clasico-Niederlagen hinnehmen müssen: Erst das bittere 0:1 im Hinspiel der Copa del Rey, nun die Meisterschafts-Niederlage in der Nachspielzeit. Trainer Carlo Ancelotti, der bereits nach dem Rückschlag im Pokal interessante Worte gefunden hatte, überraschte auf der Pressekonferenz nach Abpfiff am Sonntag erneut.

Wenn wir so spielen, werden wir am Ende der Saison etwas gewinnen. Carlo Ancelotti

"Wenn wir so spielen, werden wir am Ende der Saison etwas gewinnen", ist sich der 63-Jährige sicher. Trotz wenig Torchancen meinte der Italiener, der mit Real noch in der Königsklasse und im Pokal (das Rückspiel gegen Barcelona steigt am 5. April in Katalonien) vertreten ist: "Ich bin stolz auf das Spiel, das wir gezeigt haben. Wir haben es nicht verdient zu verlieren."

In der Realität aber fiel der Treffer der Blancos durch ein unglückliches Eigentor von Ronald Araujo, der deutsche Nationalkeeper Marc-André ter Stegen bekam sonst wenig zu tun. Ein weiteres Mal war der Ex-Gladbacher zwar geschlagen, doch Marco Asensio hatte zuvor im Abseits gestanden, das vermeintliche 2:1 Reals wurde zu Recht zurückgenommen.

Ancelotti will VAR-Reform: "Abseitsentscheidung, an der wir zweifeln"

Ancelotti sprach dennoch von "einer Abseitsentscheidung, an der wir immer noch zweifeln". In La Liga gibt es die halbautomatische Darstellung wie bei der WM nicht, weswegen der Trainer präzisierte: "Bei der Weltmeisterschaft war es klar, dass es Abseits war, aber heute habe ich Zweifel. Das Abseits mit der Halbautomatik schien ziemlich klar zu sein."

An dem Auftreten der Blancos hatte Ancelotti trotz wenig Eigeninitiative und nun zwölf Zählern Rückstand auf den La-Liga-Tabellenführer Barça wenig zu bemängeln. "Wir hatten Zweifel nach dem Supercup-Spiel (1:3), aber heute können wir nicht an einer Partie wie dieser zweifeln", meinte der amtierende Champions-League-Sieger. "Das Spiel war von der ersten bis zur letzten Minute komplett. Wir haben nicht gewonnen, weil es ein Abseitsentscheidung gab."