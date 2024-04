Ancelotti vor Meilenstein: Die Rekordtrainer der Champions League

Die Rekordtrainer der Champions League

Carlo Ancelotti hat am Dienstag in jedem Falle etwas zu feiern. Wenn Real Madrid Manchester City im Viertelfinale der Champions League empfängt, steht der 64-Jährige zum 200. Mal in der Königsklasse an der Seitenlinie. Wer sind die Rekordtrainer der Champions League? imago images (3)