An seinem Geburtstag: NFL-Legende Brady steigt in Birmingham ein

Tom Brady hat den American Football geprägt - und will mit seinen Mitteln nun auch dem englischen Fußball seinen Stempel aufdrücken. Denn wie an diesem Donnerstag bekanntgeworden ist, hat sich der siebenmalige Super-Bowl-Gewinner Anteile am englischen Fußball-Zweitligisten Birmingham City gesichert.

Wie der englische Traditionsklub Birmingham City an diesem Donnerstag verkündete, konnte niemand Geringeres als Tom Brady als Investor gewonnen werden. Der erfolgreichste Quarterback der NFL-Geschichte - neben zahlreichen Rekorden mit sieben Super-Bowl-Ringen dekoriert (sechsmal mit den New England Patriots, einmal mit den Tampa Bay Buccaneers) - ist ab sofort Anteilseigner bei den Blues und steht künftig dem Beirat vor.

Dabei soll "TB12", der an diesem Donnerstag seinen 46. Geburtstag feiert und sich mit diesem Einstieg quasi selbst ein Geschenk gemacht hat, mit dem Vorstand des Klubs und dem Führungsteam direkt eng zusammenarbeiten.

"Birmingham City ist ein ikonischer Club mit so viel Geschichte und Leidenschaft. Es ist eine echte Ehre für mich, künftig Teil der Blues zu sein", sagte Brady in einem Ankündigungsvideo über den 1875 gegründeten Verein, der als größte Erfolge zweimal den Gewinn des League Cups (1963, 2011) vorweisen kann. Brady weiter: "Ich war schon Teil einiger großartiger Teams und freue mich darauf, meine Einschätzungen einzubringen, um hier in Birmingham ähnlich erfolgreich zu sein."

Mehr Marketing-Maßnahmen mit Gesicht Brady

Unter anderem will sich der langjährige NFL-Quarterback, der nach seinem zwischenzeitlich aufgehobenen Karriereende und den zwei Jahren bei den Bucs nach der letzten Saison endgültig vom aktiven Football-Sport zurückgezogen hat, mit der sportwissenschaftlichen Abteilung des Klubs zu Themen wie der Ernährung und Regeneration austauschen.

Gut möglich also, dass Brady dabei seine TB12-Methode, ein von ihm seit Jahren praktizierter und niedergeschriebener Fitness-Ernährungsplan, mit einfließen lässt.

Für den Verein gehe es darüber hinaus aber auch um globale Marketing-Maßnahmen sowie neue Möglichkeiten für kommerzielle Partnerschaften. Das größte Gesicht der NFL, das künftig auch als TV-Experte für "FOX Sports" arbeiten wird, soll mit seinem Netzwerk dabei helfen.

Dass Tom Brady das Team verstärkt, ist eine klare Ansage. Damit setzen wir die Messlatte auf Weltklasse. Birminghams Vereinsboss Tom Wagner

Birmingham spielte zuletzt 2011 in der Premier League und konnte auch aufgrund von finanziellen Nöten anschließend nicht mehr in die höchste englische Liga aufsteigen. Die Mehrheit am Klub hält die US-Firma Knighthead Capital Management LLC, mit der Brady die Partnerschaft eingegangen ist.

"Dass Tom Brady das Team von Birmingham City verstärkt, ist eine klare Ansage", wurde Vereinsboss Tom Wagner in einer Mitteilung zitiert. "Damit setzen wir die Messlatte auf Weltklasse. Tom investiert sowohl seine Zeit als auch sein umfangreiches Fachwissen, von dem die Männer-, Frauen- und Akademie-Teams profitieren werden." Gemeinsames Ziel sei es, "Birmingham City zu einem Marktführer in den Bereichen Ernährung, Gesundheit, Wellness und Erholung in der Welt des Fußballs zu machen".

Brady "weiß ein paar Dinge"

Einige kritische Stimmen über den Einstieg der Football-Ikone, die es auf den sozialen Kanälen gegeben hatte, wusste Brady direkt ebenfalls zu adressieren. "Vielleicht fragst du dich: 'Was weißt du über englischen Fußball, Tom?'", sagte der zwischen 2000 und 2023 aktive NFL-Spielmacher in einem Vereinsvideo. "Nun, sagen wir einfach, ich muss noch viel lernen. Aber ich weiß ein paar Dinge über das Gewinnen."

Brady reiht sich in jedem Fall in eine Reihe anderer amerikanischer Sportgrößen, die in englische Fußballvereine investieren, mit ein. So ist der ehemalige NFL-Spieler J.J. Watt inzwischen Minderheitsinvestor beim FC Burnley, der gerade erst in die Premier League aufgestiegen ist. Die PGA-Tour-Golfer Jordan Spieth und Justin Thomas werden ebenfalls Minderheitseigentümer von Leeds United, sobald ihr Investment 49ers den Verein übernommen hat. Und NBA-Star LeBron James ist seit 2011 Miteigentümer des FC Liverpool.