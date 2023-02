Der Geldregen kann warten: Brady wird erst ab 2024 TV-Experte

Dass Tom Brady der National Football League künftig als TV-Experte und -Kommentator treu bleiben wird, ist längst bekannt. Nun aber hat sich der 45-jährige Quarterback-Rentner dazu entschlossen, erst noch etwas Zeit verstreichen zu lassen.

In 24 NFL-Jahren hat die vergangene Woche zum zweiten Mal zurückgetretene Quarterback-Legende Tom Brady (45) laut "Spotrac" zirka 333 Millionen US-Dollar verdient. Ein nettes Sümmchen, das allerdings künftig deutlich gesprengt werden wird.

Denn der siebenmalige Super-Bowl-Champion wird als Experte, Analyst und Botschafter des Senders "FOX Sports" fungieren. Sein Vertrag dort, den Brady bereits im Mai 2022 für die Zeit nach dem Ende seiner Laufbahn unterzeichnet hat, geht über zehn Jahre - und umfasst ein Salär von 375 Millionen US-Dollar.

Zum Vergleich: Der ebenfalls als Experte tätigte Tony Romo (42) - seines Zeichen ehemaliger Spielmacher der Dallas Cowboys (2003 bis 2016) - kassiert vom US-Sender "CBS" in seinem aktuellen von 2020 bis 2025 gültigen Fünfjahresvertrag 100 Millionen US-Dollar Honorar.

Bevor es für den langjährigen Profi der New England Patriots (sechs Titel) und Tampa Bay Buccaneers (ein Titel) aber vor dem Mikrofon weitergeht, wird es noch etwas dauern. Genauer gesagt bis zum Jahr 2024, also erst ab der übernächsten Regular Season im American Football. Das hat "TB12" an diesem Montag offiziell bei einem Gespräch mit "FOX Sports" mitgeteilt.

Brady wolle schließlich in der Saison 2024 bestmöglich vorbereitet und mit vollem Engagement in diese neue Aufgabe starten. Der langjährige Spielmacher, dessen Rückzug vom aktiven American Football dieses Mal endgültig sein soll, gehe den neuen Job mit dem gebührenden Respekt an: "Ich möchte in allem, was ich tue, großartig sein. Und dass ich von den Verantwortlichen hier die Möglichkeit bekomme, im Herbst 2024 meine Karriere als TV-Experte zu starten, ist großartig für mich."

"Es wird noch etwas Zeit brauchen"

Er werde sich etwas Zeit nehmen, um in seine neue Rolle hineinzuwachsen und zu sehen, "dass ich nichts überstürze. Es wird noch etwas Zeit brauchen, aber ich werde eine tolle Zeit bei 'FOX' haben. Bis dahin werde ich lernen und versuchen, mich so gut es geht auf den Job vorzubereiten."

Außerdem werde noch Zeit für in den letzten Jahren Liegengebliebenes benötigt: "Ich möchte wieder mehr auf andere Bereiche meines Lebens schauen, die zuletzt etwas kürzer gekommen sind." Was er damit genau gemeint hatte, ließ der Vater von drei Kindern und ehemalige Partner von Schauspielerin Bridget Moynahan sowie Supermodel Gisele Bündchen offen.

"FOX Sports" ist in den USA in diesem Jahr auch der übertragende Sender für den Super Bowl am kommenden Wochenende. Zuletzt war spekuliert worden, dass Brady schon im Rahmen dieser Berichterstattung seinen ersten Auftritt als Experte haben könnte.

Zum Thema: Der Super Bowl - Fast Food, teure Klunker, verrückte Zahlenspiele