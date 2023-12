Amsterdams Hato auf den Spuren von de Ligt

Ajax Amsterdams Jorrel Hato blickt auf ein aufregendes Jahr zurück - und hat nun den nächsten Meilenstein erreicht. Am Donnerstagabend schrieb der 17-jährige Innenverteidiger Geschichte.

Im Alter von 16 Jahren und 310 Tagen feierte Jorrel Hato am 11. Januar diesen Jahres im niederländischen Pokal sein Profidebüt für Ajax Amsterdam - dem Klub, dessen Jugendabteilung er sich im Sommer 2018 nach seiner Zeit bei Sparta Rotterdam angeschlossen hatte. Ein 12-jähriges Talent war Hato damals. Und nun, rund fünfeinhalb Jahre später, ist er Kapitän des Rekordmeisters.

Hato schreibt Ajax-Geschichte

Zumindest für eine Nacht, denn am Donnerstagabend führte der mittlerweile 17 Jahre und 282 Tage alte Defensivspieler das Team von Trainer John van't Schip mit der Binde am Oberarm aufs Feld. Beim 3:1 gegen AEK Athen am letzten Gruppenspieltag der Europa League stieg der Youngster damit zum jüngsten Ajax-Kapitän in dessen internationaler Historie auf - und bewies dabei, dass das Alter eben doch nur eine Zahl ist.

Beim Heimsieg der jungen Amsterdamer Mannschaft, bei der gleich acht Spieler in der ersten Elf standen, die nicht älter als 22 Jahre waren, trat Hato unter anderem auch durch einen Assist in Erscheinung. Kenneth Taylors Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1 bereitete der Abwehrspieler per Steckpass vor.

Erinnerungen an de Ligt und ein weiterer Meilenstein

In Amsterdam weckt der gebürtige Roterdamer damit Erinnerungen an einen gewissen Matthijs de Ligt, der mittlerweile in Diensten des FC Bayern München steht. De Ligt wurde im März 2018 im Alter von 18 Jahren zum offiziellen Kapitän von Ajax bestimmt, nachdem sich der standesgemäße Spielführer Joel Veltmann zuvor verletzt hatte. Bis heute hält der mittlerweile 24-Jährige zahlreiche Rekorde, beispielsweise als jüngster Kapitän, der jemals in einem Champions-League-Halbfinale eingesetzt wurde.

Für Hato reiht sich jener 14. Dezember 2023 währenddessen in eine durchaus beachtliche Liste an individuellen Erfolgen ein, die der Innenverteidiger im aktuellen Kalenderjahr erreichen konnte. Neben seinem Profidebüt im Januar, seinem ersten Profitreffer beim 5:0 gegen Vitesse Arnheim Ende November und eben jener Berufung zum Spielführer von Ajax, durfte er sich in diesem Jahr auch auf Länderspielebene auszeichnen. Am 21. November kam das Defensivtalent erstmals für die niederländische Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation zum Einsatz - und steuerte beim 6:0 in Gibraltar sogar direkt einen Assist bei.

Ob Hato auch in der kommenden Ligapartie gegen gegen PEC Zwolle wieder mit der Kapitänsbinde am Arm auflaufen wird, wird sich am kommenden Sonntag klären (16.45 Uhr). Sollte der derzeit angeschlagene Steven Bergwijn, der normalerweise die Binde trägt, bis dahin nicht wieder fit sein, könnte die Wahl erneut auf den Youngster fallen, der in dieser Saison noch keine einzige Pflichtspielminute verpasst hat.