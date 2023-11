Stengs trifft dreimal: Niederlande macht gegen Gibraltar das halbe Dutzend voll

Am letzten Spieltag der Gruppe B führte der Klassenunterschied zwischen Gibraltar und Niederlande zu einem klaren 6:0-Erfolg der Elftal.

Gibraltars Trainer Julio Ribas hatte in Nizza am Wochenende ein 0:14 gegen Frankreich erleben müssen, seine Startelf aber veränderte er nur zwangsläufig und schickte Olivero-Mascarenhas für den rotgesperrten Santos auf den Rasen.

Niederlande-Coach Ronald Koeman dagegen nominierte nach dem 1:0 gegen Irland, das die vorzeitige Qualifikation für die EM bedeutet hatte, ein neues Sextett: Teze, Wieffer, Koopmeiners, Veerman, Stengs und Malen kamen für Blind, Dumfries, Schouten, Reijnders, Xavi und Gapko zum Zug.

Stengs bricht schnell den Bann - Veerman legt doppelt vor

Im Estadio Do Algarve zeigte sich sofort das erwartete Bild: Gibraltar staffelte sich sehr tief, die Elftal suchte mit langen Ballstafetten die Lücke in der Festung des Kontrahenten. Diese bröckelte alsbald, Stengs entwischte der gegnerischen Defensive und erzielte nach Veermans Zuspiel schnell seinen ersten Treffer im Nationaltrikot (10.).

Die Dominanz der in allen Belangen überlegenen Niederländer war schier erdrückend. Blieb das Tempo überschaubar, konnte sich der Underdog der Angriffe erwehren. Trat die Koeman-Elf aufs Gaspedal, wurde es schon schwieriger - Wieffer köpfte nach Malens Antritt vorbei (21.). Wenig später jedoch jubelte der Feyenoord-Profi, nahezu unbedrängt köpfte er nach Veermans Ecke ein und feierte ebenfalls sein Premierentor (23.).

Gibraltar konnte sich kaum aus der eigenen Hälfte lösen, die Elftal agierte weiterhin seriös. Malen schnupperte gleich mehrmals am 3:0, den Pausenstand markierte jedoch Koopmeiners (38.).

Stengs gleich wieder hellwach

Wie schon in Durchgang eins präsentierte sich Stengs nach Wiederanpfiff als Schnellstarter, nach Zusammenspiel mit Malen schnürte er den Doppelpack (50.).

Damit nicht genug, der rechte Flügelspieler nutzte auch seine nächste Gelegenheit konsequent und traf aus ähnlicher Position wie beim vierten Treffer zum 5:0 (62.).

Gapko setzt den Schlusspunkt

Beide Seiten hatten munter durchgewechselt, in der Folge war die Luft raus aus der Partie. Das halbe Dutzend aber machte Oranje noch voll: Gakpos Flanke fand an Freund und Feind vorbei den Weg ins Netz (81.).

Gibraltar beendete die Qualifikation damit punktlos mit 0:41 Toren. Die Niederlande belegten den vorher schon feststehenden zweiten Platz in der Gruppe hinter Frankreich, das in Griechenland beim 2:2 im achten Spiel erstmals Punkte liegen ließ.

Die Auslosung für die am 14. Juni 2024 stattfindende Europameisterschaft findet am 2. Dezember in der Hamburger Elbphilharmonie statt.