Am Ende der gefeierte Waldhof-Held: Rieckmanns verrückte Schlussphase

3. Liga - Highlights by MagentaSport 01.04.2024

4:10Diesen Nachmittag wird Mannheims Julian Rieckmann so schnell nicht vergessen. Zunächst brachte er sein Team spät in Führung, verursachte anschließend einen Elfmeter und traf dann erneut zum umjubelten Siegtreffer in der Schlussminute.